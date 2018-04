Sendic: “La investigación demuestra que no existió nada de lo que se habló durante estos dos años”

El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, declaró ante la Justicia por las presuntas irregularidades en Ancap. Sendic posee un pedido de procesamiento por parte del fiscal de la causa por los delitos de abuso de funciones y peculado durante su presidencia en el ente petrolero.

A la salida del juzgado, Sendic dialogó con la prensa sobre varios de los temas que lo involucran en la causa.

Sobre el uso de tarjetas corporativas, Sendic afirmó:

Cuando Ancap entrega la información sobre el uso de las tarjetas no advierte que la documentación sobre los reintegros que se habían hecho no estaba disponible”.

Sobre su futuro político, Sendic reflexionó:

Mi vida no va en función de los cargos sino en función de la actividad política de la que estoy convencido”.

Hoy es muy difícil a veces que un determinado representante político renuncie a su banca de edil o diputado. Yo no tuve problema en renunciar al cargo que tenía, que no era cualquiera. Lo hice convencido y lo volvería a hacer.

“Independientemente de la decisión que la jueza tenga, no voy a renunciar a mi actividad política. La actividad política no está circunscripta a cargos, como ya lo demostré: cuando tuve que renunciar a ser vicepresidente de la República, lo hice sin ningún apego o problema.

En tanto, sobre la actuación del fiscal Luis Pacheco y su acusación, Sendic señaló:

“La Fiscalía hizo todo el trabajo que podía hacer. No es fácil estar en ese lugar. Pese a que no coincido con ninguna de las conclusiones a las que llegó el fiscal, no es fácil estar en su piel o de la jueza, cuando a lo largo de dos años hubo una buena presión por una gran parte del sistema político y de los medios de comunicación.

Hace dos años que estamos de enriquecimiento, de campos, de estaciones de servicio, de tráfico de influencias, de favoritísimo en las empresas… y resulta que toda esta investigación termina demostrando que nada de eso existió.

El fiscal aclaró que se investigó todo el patrimonio y todas las cuentas bancarias, y no pudieron determinar la existencia de ningún tipo de incremento patrimonial o de un enriquecimiento.

Estoy ampliamente satisfecho de haber estado nueve años al frente de una empresa que facturaba 12 millones de dólares por día mientras yo estuve ahí. Al final de esa gestión, después que me escanearon todo, hasta a la velocidad que ando por la ciudad, llegaron a la conclusión de que no hubo enriquecimiento. Me siento orgulloso de esa conclusión”.