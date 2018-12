El intendente de Cerro Largo defendió la iniciativa del Partido Nacional de volver al 0,3 de alcohol en sangre para manejar.

El intendente de Cerro Largo, del Partido Nacional, Sergio Botana: No puede ser que estemos criminalizando a la gente porque se junte para los 80 años de la abuela y se tome una copita de sidra. Creo que hay que perseguir el delito en serio y no hay que andar criminalizando a las cosas que hace las cosas bien. Yo no justifico de ninguna manera la irresponsabilidad, por eso un límite bajo, pero es sensato lo que el Partido Nacional propone.

El presidente del SMU, Gustavo Grecco: Evitar factores que alteren en la conducción como es el consumo de alcoho, es esencial. El tema del 0 o 0,3, si bien está demostrado que bajos niveles de alcohol en sangre ya alteran los reflejos, es un tema del mensaje y de las políticas públicas que debemos dar. La señal política inversa entendemos que es un análisis apresurado y erróneo. Son declaraciones infelices que perjudican a la población.