"Si a usted todos los días lo están ninguneando" no se genera "el mejor ambiente", dijo Manini en horas claves para discutir la reforma jubilatoria

"El hecho que no se considere los proyectos de Cabildo Abierto, que se los ningunee y se encajonen meses y meses en comisión, no genera el mejor ambiente", dijo el líder de Cabildo.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos reconoció en entrevista con el programa En Perspectiva (Radiomundo) que no existe el "mejor ambiente" a la hora de negociar dentro de la coalición de gobierno, en medio de los días claves para aprobar o no la reforma de la seguridad social.

Consultado si, tal como informó Búsqueda, el acuerdo en los últimos puntos conflictivos de la reforma jubilatoria estaba atado a que avance el proyecto de prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años, Manini respondió: "Como moneda de cambio no (lo utilizamos). Si se accede a lo del documento lo votamos hoy mismo".

Sin embargo, mencionó varios proyectos presentados por Cabildo Abierto que al momento no han sido aprobados por la bancada de la coalición en el Parlamento, como el mencionado para reclusos mayores de 65, la reparación económica para víctimas de la guerrilla (cuenta con media sanción) y la reestructura de la deuda.

"El hecho de que no se los considere, que se los ningunee y se encajonen meses y meses en comisión, no genera el mejor ambiente. Que la única ley que se vetó en esta administración sea de Cabildo Abierto no genera el mejor ambiente para después conceder en aras de un buen relacionamiento determinados puntos que no nos gustan", expresó.

En el mismo camino, añadió: "Si a usted todos los días lo están ninguneando, no te están dando corte. O peor, te ignoran los proyectos y a los seis meses lo desempolvan y los presentan como proyectos propios -lo han hecho en varios proyectos sobre todo vinculados a temas económicos- va generando un ambiente... que decimos: si esa es la forma de actuar, nosotros en este tema como no estamos de acuerdo no vamos a conceder por un mejor relacionamiento que no es buscado por todas las partes en todo momento".

Pese a la intención del Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, la reforma de la seguridad social se atrasará al menos un mes. Así lo determinó la Cámara de Diputados en las últimas horas.