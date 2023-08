"Si alguno se cree Papá Noel repartiendo plata fácil...": Botana llama a investigar por qué Salto Grande recibió refuerzo de rubros

"Veremos si han fallado los hombres o no", afirmó el senador respecto a Carlos Albisu, blanco y presidente de la delegación uruguaya.

Una nueva polémica política se abrió en estas horas. Esta vez, en torno a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo binacional -uruguayo-argentino- que administra la central hidroeléctrica que funciona a raíz de la represa en el río Uruguay. ¿Cuál es la polémica? El 17 de agosto, el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a transferir a la delegación uruguaya de la comisión de Salto Grande la suma de hasta $200 millones por concepto de refuerzo de rubros para el ejercicio 2023. Desde el Frente Amplio señalaron “clientelismo político”. Y ahora surgen críticas desde el propio Partido Nacional.

“Es un problema para el país. Hay que cuidar la buena administración de las finanzas”, dijo este martes en rueda de prensa el senador nacionalista Sergio Botana.

En ese sentido, además, criticó la forma en la que se gestiona esa comisión y las normas a las que está sujeta, y lo que ese régimen potencialmente puede permitir.

“No sé hasta cuándo pueden existir organismos de este tipo, claves para la generación energética del país y sin contralor nacional a la interna, con una jurisdicción que no cae dentro de la Justicia nacional. Yo creo que hay que revisar eso desde la base, porque si alguno empieza a contratar gente, si se produjera algún tipo de acomodo político y alguno se cree Papá Noel repartiendo plata fácil, y después viene a recurrir a las finanzas de todos para poder mantenerse… no es una buena cosa”, apuntó, y agregó: “Es tiempo de que este gobierno, que se anima a hacer los cambios que hay que hacer, haga estos cambios”.

Consultado sobre si considera que se esté “repartiendo plata fácil” en la comisión, Botana respondió: “Hay que estudiar que eso no esté pasando. Es bueno siempre estar alerta en ese sentido. Y creo que tenemos que ir a la raíz, ir al estatuto jurídico de Salto Grande. No puede existir en territorio nacional un organismo, un espacio en el que la Justicia nuestra no tenga injerencia, en el que no rige el derecho nacional”.

Más temprano, Botana había dicho en el programa radial Doble Click que al presidente de la delegación uruguaya, el nacionalista Carlos Albisu, “se le fue la mano en alguna cosita”. En esa línea, señaló que “hay que investigar” el porqué de la partida extra que dio Presidencia porque esa comisión “es un lugar que le debe dar plata a las finanzas del país y no andar requiriendo ningún tipo de ayuda”.

Consultado específicamente sobre la crítica a Albisu más tarde, Botana respondió: “No hablo de nombres, hablo de lo que hay que hacer. Veremos si han fallado los hombres o no”.