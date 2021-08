"Si entraba al auto yo no iba a aparecer": el relato de una joven que denuncia un intento de secuestro en Brazo Oriental

La víctima se agarró de las rejas de una casa y gritó hasta que los delincuentes se fueron.

Este lunes de noche, alrededor de las 20:15 horas, una joven de 25 años salió del gimnasio rumbo a su casa, en el barrio de Brazo Oriental.

Según relató la víctima a Telemundo, cuando caminaba por la vereda de la calle Francisco Labandeira, pasó un auto de alta gama, frenó, y varios hombres se bajaron.

"Cuando se acercan, yo pensé que me iban a robar. Tiré el celular y me dijeron: 'no, el celular no, lo que queremos hacer es llevarte a vos'. Entonces me agarré fuerte de la reja y empecé a cinchar", contó la joven, que prefirió no ser identificada.

"Él me quería llevar para el auto. Empezó a cinchar y le pedí por favor que no me llevara. Empecé a gritar fuerte y se asomó una vecina. Empezó a gritar y se asomó otro como para forcejear entre los tres, y el tercero le dice 'ta, no, vámonos porque es muy difícil'. Por suerte se asomó una vecina, justo venían otros de la esquina y se terminaron yendo", agregó la mujer.

La víctima contó que no le dijeron por qué intentaron llevársela. "Ni siquiera me llamaron por mi nombre", dijo.

"Fueron minutos que se hicieron eternos para mí. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Sabía que si me dejaba estar o soltaba esa reja y entraba a ese auto yo no iba a aparecer, porque lamentablemente corremos con esa desventaja las mujeres", afirmó.

La joven presentó una denuncia por el intento de secuestro. "La Policía está descartando. Puede ser trata (de personas), puede ser venta de órganos, pueden ser mil cosas o que justamente pasé por ahí y tuve la mala suerte", dijo.