"Si estará pobre la fórmula blanca para estar hablando del mate de Yamandú": Pereira respondió a dichos de Ripoll sobre el "brindis de mates"

"El mate no se comparte porque cada uno llevó el suyo y tienen la desgracia de que yo no tomo", dijo el presidente del FA sobre el episodio que protagonizaron Orsi y Cosse.

“Si estará pobre la fórmula blanca para estar hablando del mate de Yamandú”. Esas fueron las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para referirse a los dichos de la candidata a vicepresidente por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, sobre el “brindis de mates” que protagonizó la fórmula frenteamplista en los últimos días.

Apenas pasadas unas horas de las elecciones internas, ya se instaló el primer chisporroteo público entre las fórmulas que -con los números al día de hoy- tienen más chances de disputar la Presidencia de la República este año: Yamandú Orsi-Carolina Cosse y Álvaro Delgado-Valeria Ripoll. ¿El motivo? Absolutamente ajeno a la política: el mate. Todo comenzó en la tarde de este martes, cuando la fórmula frenteamplista se reunió por primera vez luego de los comicios del domingo para comenzar a coordinar acciones. En los minutos a los que la prensa tuvo acceso al encuentro para hacer imágenes, Orsi y Cosse se mostraron risueños y, entre otras cosas, protagonizaron un "brindis de mates" ante las cámaras.

“Un brindis de mates: con la izquierda y mirándose a los ojos”, propuso Cosse, y Orsi respondió: “Me encantó, inauguramos algo nuevo”. Durante toda la campaña se los pudo ver a ambos en sus respectivos actos o entrevistas con su termo y su mate, los mismos con los que cada uno llegó en la tarde del martes a la Huella de Seregni.

Las repercusiones tuvieron un capítulo extra este miércoles de mañana, cuando de lo sucedido se hizo eco la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional -cuya designación viene siendo cuestionada por algunos dirigentes del partido que se han mostrado molestos con la decisión de Delgado-. Delgado y Ripoll estuvieron en el programa radial Primera Mañana de El Espectador. Allí estaban hablando de su relacionamiento, cuando Ripoll apuntó: “Yo puedo compartir perfectamente un mate con Álvaro, lo comparto desde antes de ser fórmula por el vínculo que nos une, no necesitamos tener dos mates diferentes”.

Este jueves, el presidente del Frente Amplio estuvo en el programa radial Doble Click de Del Sol FM y habló sobre el vínculo entre Orsi y Cosse: “Me he juntado con ellos más de una vez, tienen un vínculo más que adecuado, han hecho una campaña intensa interna, era una interna competitiva, y ninguno de los dos tuvieron un problema. Cualquier de los dos fueron a los actos conjuntos y hablaron de forma conjunta, se sentaban al lado y conversaban permanentemente. Hay un buen vínculo, hay un buen clima de trabajo. Ya tuvimos la primera reunión, todo se encamina a que haya una campaña de todo el Frente Amplio para intentar cambiar la pisada de un país que la ha pasado mal en estos cinco años”.

Y ante eso, le consultaron a Pereira por el episodio del “brindis de mates”: “El mate no se comparte porque cada uno llevó el suyo y tienen la desgracia de que yo no tomo. A mí no me podían convidar con un mate porque no tomo mate hace 20 años. Cada cual tenía su mate, ¿qué iban a hacer, a tirar uno?”.

Y específicamente sobre la reacción de Ripoll, Pereira afirmó: “Cada cual hace lo que quiere. Mi madre por ejemplo no compartía el mate conmigo. Yo cuando tomaba compartía el mate con todo el mundo. Son formas de vivir la vida, no sé cuál es la mejor forma. Si estará pobre la fórmula blanca, debe estar muy debilitada para estar hablando del mate de Yamandú. Imaginemos dónde llegamos”.