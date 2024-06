"Si hubiera algún ofrecimiento, primero tendría que venir al partido", dijo Lozano sobre eventual acercamiento de Salinas al Partido Nacional

El ministro de Vivienda destacó que Salinas es un "referente" para Cabildo Abierto y que "demostró durante su tiempo en el MSP la valía que tiene".

¿Daniel Salinas se acerca al Partido Nacional? "No tenemos confirmación de eso. Sí salió en un medio de prensa, pero evidentemente no hemos tenido ningún tipo de contacto. El doctor Salinas con nosotros no ha dicho nada de algún tipo de contacto. No vamos a hacer opinión de algo que desconocemos su veracidad. Si sí o si no", dijo este lunes el ministro de Vivienda y presidente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano.

Semanas atrás, el semanario Búsqueda informó que Salinas mantuvo contactos con distintos partidos y evaluaba retornar a la política. Uno de las opciones que se manejaban, según el semanario, era ser el vicepresidente de Álvaro Delgado en caso de que gane las elecciones internas del Partido Nacional. El exministro de Salud Pública no se ha manifestado al respecto.

"En Cabildo tenemos muy buen diálogo con él y en ningún momento habló de que tuviera algún tipo de ofrecimiento. Pensamos que evidentemente entre partidos que son de la coalición, si hubiera algún ofrecimiento, primero tendría que venir al partido", dijo.

Salinas fue ministro de Salud Pública entre marzo de 2020 y marzo de 2023. Dejó su cargo por decisión propia -siendo el ministro mejor evaluado por la población, según encuestas- y meses más tarde asumió como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica.