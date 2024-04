"Si la sentencia concluye que no existieron abusos, la verdadera víctima va a ser Mauvezín", dijo su abogado

Al profesor de historia y al exsenador Gustavo Penadés les extendieron la prisión preventiva por 180 días.

La Justicia resolvió este lunes extender la prisión preventiva por 180 días para el exsenador Gustavo Penadés y el profesor de historia Sebastián Mauvezín.

El abogado de Mauvezín, Juan Carlos Fernández Lecchini, dijo a Telemundo que "no están de acuerdo" con la decisión judicial y por eso recurrieron.

"La audiencia de ayer era una audiencia de medidas cautelares, por lo tanto lo que había que probar era el riesgo para el proceso o para las víctimas. La Fiscalía ligó el riesgo con la existencia de la trama. No sé si la trama existe o existió, pero no es cuestión de Mauvezín porque no hay un solo elemento objetivo sea testimonio, mensajes, filmaciones, imágenes que lo liguen con la trama y con ninguna de las personas que supuestamente participaron de ella", afirmó.

Fernández Lecchini sostuvo además que "no está probado siquiera" que Mauvezín conociera la trama. "Lo lógico es decir que no está relacionado con la trama, porque la trama es lo que para la fiscal está creando los riesgos. Mauvezín no tiene nada que ver con los riesgos y entonces tiene que esperar su juicio libre", apuntó.

El abogado aseguró que el profesor de historia "no tiene ningún tipo de relación objetiva" con ninguna de las cuatro víctimas que lo mencionaron.

"No sabemos quiénes son las víctimas ni si son víctimas, para eso tenemos que llegar a una sentencia definitiva. Si la sentencia llega a concluir que no existieron abusos, entonces la verdadera víctima de todo esto es Mauvezín", subrayó.