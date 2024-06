Silva dijo que Orsi "volverá al cogobierno de la educación con los sindicatos" y que el FA no hizo reformas para "no confrontar con Fenapes"

“En muchas cosas hubo actuación funcional para no hacer una cantidad de cosas que había que hacer", afirmó el precandidato colorado.

El precandidato colorado Robert Silva afirmó que en caso de que Yamandú Orsi gane la interna del Frente Amplio y logre acceder a la Presidencia en marzo de 2025, optaría por “volver al cogobierno de la educación con los sindicatos”.

El expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) apuntó este miércoles en rueda de prensa que en las próximas elecciones la población deberá elegir, entre otras cosas, qué rumbo le da la educación en el país.

“La gente va a tener que resolver: si quiere volver atrás en educación, a que lo que pasó antes siga pasando, o apuesta a seguir transformando la educación como lo hicimos”, aseveró.

Con esto, Silva se preguntó: “¿Qué pasó durante los gobiernos del Frente Amplio en educación?”. “En muchas cosas hubo actuación funcional para no hacer una cantidad de cosas que había que hacer. Muchas cosas en el gobierno de la educación no sucedieron para no confrontar con Fenapes”, dijo, y agregó: “Y se apañaron una cantidad de cosas que estuvieron mal. Ya Orsi dijo que va a derogar la LUC, va a volver al cogobierno con los sindicatos”.