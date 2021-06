Sindicato de Ancap criticó al senador Da Silva; es un "operador político de la desmonopolización de los combustibles", afirmó

El nacionalista aseguró que el presidente de Fancap no ha trabajado ningún día en lo que va del año. “El hombre cero hora”, lo apodó, y compartió dos tablas en las que presuntamente lo comprueba.

El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) publicó un comunicado en respuesta al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, a quien acusaron de ser un “operador político de la desmonopolización de los combustibles”.

Fancap asegura que Da Silva “ha compartido en reiteradas ocasiones en redes sociales datos sobre las comisiones gremiales del compañero presidente de nuestra Federación (Gerardo Rodríguez) en ejercicio del derecho sindical consagrado en la Constitución de la República y la Ley 17.940 de Libertad Sindical. Los ha acompañado de comentarios agraviantes que desconocen el valor democrático del trabajo cotidiano de los dirigentes sindicales y parecen ignorar los marcos jurídicos vigentes”.

El viernes pasado, por ejemplo, el senador escribió en Twitter que Rodríguez no ha trabajado ningún día en lo que va del año. “El hombre cero hora”, lo apodó, y compartió dos tablas en las que presuntamente se comprueba este hecho y que en 2020 solo trabajó 44 días.

Coincido con la visión teórica de Abdala sobre la licencia sindical. Lamentablemente es teoría. Saben cuantos días trabajó Gerardo Rodríguez del gremio de ANCAP en lo que va del 2021? NINGUNO. El hombre cero hora ... https://t.co/42JV6LSZS1 pic.twitter.com/4Hp9q0zhxx — Sebastian Da Silva (@camboue) June 4, 2021

“Estamos convencidos que los ataques del Senador Da Silva no son personales, son a nuestra organización sindical. En ello radica la gravedad de sus ataques, ya que menoscaban los derechos constitucionales y la democracia”, asegura Fancap, y agrega que pese a las “profundas diferencias” con el legislador blanco, no se les ocurriría “acusarlo de no trabajar por cumplir con sus tareas de representación en los términos en que la Constitución, la ley y su propio compromiso con sus representados, lo demandan”.

Según Fancap, Da Silva es “un operador político de la desmonopolización de los combustibles que pretende la rebaja del gas-oil en función del interés particular de su emprendimiento productivo y del objetivo histórico del herrerismo”, mientras que desde el sindicato se buscan “soluciones donde quepan todos”.

“El Sr. Da Silva es parte de un gobierno clasista y con reflejos autoritarios que ataca y busca desacreditar a los trabajadores que se atreven a cuestionar sus políticas concentradoras de la riqueza y del poder, de pérdida de derechos para las mayorías, y desarticuladora de las Empresas Públicas. Para hacerlo necesita provocadores dedicados a fogonear la grieta social en pos de sus propios intereses”, expresó el gremio.

Por último, el sindicato lo instó a respetar la “fuerte tradición republicana y el profundo sentimiento democrático identitario del pueblo uruguayo” y “discutir con respeto y altura”.