Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa este jueves la sede del ente; MTSS comenzó intimación para que abandonen el edificio

La Federación de Ancap, el gremio que nuclea a los distintos sindicatos de trabajadores de la empresa estatal, comenzó sobre las 6:30 horas de este jueves la ocupación de las oficinas centrales del ente, ubicadas en la esquina de las calles Paysandú y Avenida del Libertador.

El presidente de la federación, Gerardo Rodríguez, dijo a Telemundo que se trata de un "proceso de ocupaciones" determinado por la coordinadora de sindicatos. Aseguró que será una "ocupación pacífica, que no se verá afectado el abastecimiento" y que los trabajadores están "luchando por mantener los puestos de trabajo" y "el rol social y productivo del ente".

Como informó Telemundo, la medida fue resuelta "en contra del cierre" de las plantas de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en Pueblo Belén (Salto) y en Capurro (Montevideo) y "en defensa del rol social y productivo de Ancap".

Al comenzar la ocupación, el sindicato permitió el ingreso de las autoridades de Ancap y del Ministerio de Industria a las oficinas. "Eso demuestra nuestra postura: nosotros no fuimos inflexibles, no es que no entró nadie", dijo Rodríguez, y agregó que está "implícito" que los jerarcas permitirán que se desarrolle la ocupación.

"Esperemos que cada uno cumpla con su parte. Nosotros cumplimos. Vamos a ver si el presidente de Ancap (Alejandro Stipanicic) cumple", acotó.

Sobre las 8:00 horas de este jueves Fancap estaba labrando el acta de la ocupación, mientras que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había comenzado el proceso de intimación para que desocuparan el edificio.

La ley de urgente consideración (LUC) buscó evitar las ocupaciones, particularmente en el sector privado. Uno de los artículos indica que "el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente". El segundo declara "ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios".

