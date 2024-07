SMU pidió asegurar asistencia a usuarios y puestos laborales luego que MSP advirtiera al Casmu que podría intervenirlo por "desequilibrio económico"

"Si la empresa puede o no levantar esas observaciones en ese plazo lo veremos en estos diez días hábiles; no parece fácil, pero es lo que está planteado", dijo el presidente del sindicato.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio diez días al Casmu para mejorar su "desequilibrio económico" y advirtió que podría intervenirlo si no subsana su situación. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidió asegurar la asistencia a usuarios y los puestos laborales.

"Nuestra preocupación fundamental en este momento pasa, en primer lugar y como lo más importante, por asegurar una asistencia de calidad para los casi 180.000 usuarios que tiene esa institución", dijo este miércoles el presidente del SMU, José Minarrieta, tras salir de una reunión en el edificio del MSP.

"También por asegurar los puestos de trabajo, tanto sea para los médicos como para los no médicos, que es obviamente una de nuestras preocupaciones porque somos un sindicato y es nuestra tarea, nuestro deber", subrayó.

A su vez, pidió "en la medida de lo posible mantener la institución funcionando como tal, no cerrarla". Recordó que el gremio ya había denunciado en múltiples oportunidades, que había "una situación complicada del punto de vista económico financiero", a pesar de que no tenían una calidad de información como la que hubieran deseado.

Además, dijo que esto se acompañó durante bastante tiempo de una situación de hostigamiento a médicas y médicos, que también denunciaron y que de alguna manera son "dos hechos que están relacionados entre sí"

"Si la empresa puede o no levantar esas observaciones en ese plazo lo veremos en estos diez días hábiles. No sabría responder si eso va a suceder o no; no parece fácil, pero es lo que está planteado", cerró.