Sociedad de Tabacología denunciará promoción de cigarrillos en playas; MSP dice que "no se ha detectado", pero aumentará la inspección

El subsecretario de Salud Pública dijo que al momento "no se ha detectado presencia irregular de promoción o venta de cigarrillos".

La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentará en las próximas horas una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) por la promoción de cigarrillos en playas del este del país.

El primer caso denunciado en redes se dio en playa La Balconada, en La Paloma (Rocha), pero aseguran que esto se ha replicado en varios balnearios.

Vendiendo cigarrillos en la playa, todos de la línea de @MONTEPAZ_1880 Bajan en la Balconada de la Paloma, donde está repleto de grupos de mejores de edad sin sus padres cerca. ¿Les piden cédula? ¿Esto está permitido @MSPUruguay?@AlfTuitea pic.twitter.com/XoLY5BW3ji — Luna🌛 (@Lunatica2020) January 14, 2024

"Lo que sucedió es que andan ofreciendo los productos de tabaco persona por persona o a grupos. Eso no se puede hacer, es una clara promoción del consumo. Además, las personas que andan vendiendo están vestidos con colores alusivos a una de las marcas más conocidas de Uruguay", dijo Diego Rodríguez, integrante de la SUT.

Los colores en la ropa alusivos a esta marca son verde y blanco. La SUT asegura que todo está organizado bajo el mando de la empresa. "Son promotores de la empresa que los están vendiendo, de eso no hay duda. No es cualquier persona", enfatizó Rodríguez, que recordó que la venta no está prohibida, pero si está delimitada: "Tiene que ser en un lugar, no se puede andar ofreciendo, no se puede mostrar colores, mostrar las cajillas, solo se puede mostrar una lista de precios, homogénea, de la marca con su precio".

🚬 Sociedad Uruguaya de Tabacología denunció que marcas están promocionando o vendiendo cigarrillos en playas de varios balnearios. 👉 Desde el MSP indicaron que se dispusieron operativos especiales de inspección. pic.twitter.com/KWElM3seuW — Telemundo (@TelemundoUY) January 16, 2024

Finalmente, Rodríguez reclamó más fiscalización del MSP. "Nosotros esperamos que el MSP refuerce la fiscalización en estos puntos. Antes pasaba, (pero) tenían más fiscalizadores dedicados al control de tabaco y cuando venía la temporada se reforzaba la faja costera. Lo que pasa es que el cuerpo inspectivo está debilitado, no se fiscaliza como se debe y eso lleva a que se cometen más infracciones", cerró.

Este martes el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, fue consultado al respecto y contó que al momento "no se ha detectado presencia irregular de promoción o venta de cigarrillos".

De todas formas, el MSP decidió aumentar la inspección: "Ayer dispusimos un operativo de control en la costa a lo largo de la temporada. Vale la pena aclarar que este control se realiza con funcionarios públicos que ingresaron en las últimas semanas al MSP y van a estar abocados a la tarea de control de la política antitabaco, no solo en cuestiones de playa, sino también de establecimientos donde está prohibido fumar", dijo.