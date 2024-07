"Solo le dije corrupto hijo de mil putas": golpes entre el expresidente de Casmu Bogliaccini y Botana en acto de sector del Partido Nacional

Ocurrió el martes durante el acto en el Prado por el aniversario del Espacio 40, que ambos integran.

Un salón lleno, discursos encendidos de Sebastián Da Silva, Valeria Ripoll, Javier García y el cierre con aplausos para Álvaro Delgado. El acto del Espacio 40 de este martes en el Prado para celebrar los 16 años de la agrupación del Partido Nacional comenzó y finalizó según lo previsto. Pero minutos después del final de la alocución del candidato blanco se originó una pelea a los pies del estrado.

Gustavo Bogliaccini, expresidente de Casmu entre 2009 y 2019 e integrante del sector, buscó al senador Sergio Botana -que instantes antes estaba arriba del escenario- y lo increpó. Según el semanario Búsqueda -que dio cuenta de este incidente en primera instancia- le dijo: "¿Vos sabés quién soy yo?". Bogliaccini dio su versión a Telemundo: "Yo solo le dije corrupto hijo de mil putas y, lo que en el Parque Rodó conocemos como garronear".

Según el citado medio, Botana esquivó el golpe inesperado. Bogliaccini, de 79 años, no quiso contradecir y decir si el "garrón" llegó a destino, pero lo dejó a entrever: "Botana no es Tarzán".

El legislador respondió de la misma manera, con otro -al menos intento de- golpe a la cara. Desde el entorno del legislador confirmaron que existió un incidente e intentos de golpe al término del acto, pero no brindaron más detalles.

¿Cuál es el origen del problema? Bogliaccini se molestó con declaraciones del "sedicente economista" días atrás al respecto de la crisis en Casmu. "Dijo que yo y los contadores que trabajaron conmigo en el Ministerio (de Salud Pública) habíamos trancado el fideicomiso. Jamás. Yo renuncié a la Junasa cuando se fue (el exministro Daniel) Salinas", relató el expresidente de la junta directiva de la mutualista.

El fideicomiso de US$ 56 millones que solicitó la mutualista es analizado por el gobierno. Según Botana, el gobierno busca “ahogar financieramente” a la mutualista. "Es la misma maniobra que ya se vio con Casa de Galicia", remató en su primera declaración sobre el tema el 4 de julio.

Bogliaccini destacó su labor de 10 años al frente de la institución y aseguró que toda su actuación "está documentada y auditada". "Él tiene toda la información. Están todos los datos en el MSP cómo ha disminuido la deuda, cómo se pagaron todos los fideicomisos y cómo se disminuyó cerca de la mitad del pasivo de la empresa", valoró sobre su gestión.

"Lamentablemente, la vieja directiva de Casmu fue la que vino completita para el ministerio, y viene saliendo de esa situación. En el momento en el que está saliendo, se le pretende hacer una intervención. Es una jugada fea", dijo también Botana días atrás.

Las palabras de Botana generaron enojo en Bogliaccini, que reclamó al directorio blanco que eleve el caso al Comité de Ética partidario. Esto no ocurrió, sino que lo derivaron al área de asuntos políticos. Al ver que no pasaría "nada" con estas declaraciones, decidió abordarlo para que "no se meta" con él.

Luego de la pelea, Bogliaccini recibió varios llamados. Uno de ellos del líder del sector, Javier García. ¿Le cuestionó su golpe? "Queda entre él y yo. Fue (una llamada) con afecto, él sabía que yo estaba enojado, me conoce de cuando él era estudiante", resumió.