Subdirector del Inca explicó por qué es importante que los pacientes oncológicos se vacunen

El oncólogo Luis Ubillos respondió a Telemundo algunas dudas frecuentes sobre la inmunización contra Covid-19 de quienes están bajo tratamiento.

"Es muy importante que los pacientes oncológico se vacunen porque son pacientes más frágiles. Sabemos que son un grupo de riesgo, hay estudios a nivel internacional que han demostrado que alguno de estos pacientes tienen más riesgos para malas evoluciones por Covid.19", aseguró a Telemundo Luis Ubillos, subdirector del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y presidente de la Sociedad de Oncología del Uruguay.

El Ministerio de Salud Pública resolvió darle prioridad en el calendario de inmunización contra el coronavirus a personas con ciertas comorbilidades. Dentro de esa lista se encuentran los pacientes que están siendo tratados por cáncer.

Ubillos explicó a Telemundo que los prestadores de salud ya entregaron el listado de nombres, y ahora está en manos del MSP cotejar los datos para ver si corresponde o no la vacunación. El oncólogo señaló que un número importante de pacientes ya se vacunó –porque pudo inscribirse dentro de su franja etaria– o cursó la enfermedad y todavía no le corresponde inmunizarse.

Los recaudos a tomar son los mismos en todos los casos, independientemente del tipo de tratamiento que esté recibiendo la persona. "En cualquiera de los casos es seguro y efectivo", ya sea que esté recibiendo quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos. "Es una vacuna segura y eso es un elemento que hay que tener bien claro", remarcó Ubillos.

De todos modos, el subdirector del INCA dijo que se debe notificar al oncólogo para que la vacunación no coincida con los momentos en que las defensas pueden estar más bajas. El médico tratante puede ayudar a aumentar las defensas o correr apenas las sesiones de tratamiento, "aunque la idea no es postergarlo".

Además dijo que en Uruguay hasta ahora la enfermedad infecciosa no ha generado "una importante mortalidad" en pacientes oncológicos. Si bien Ubillos no tiene una explicación fehaciente de por qué, entiende que pudo haber tenido que ver con que "los pacientes se cuidaron mucho y por lo tanto no se infectaron tanto".