¿Subiría los impuestos si es electo presidente? "Ni lo descarto ni lo afirmo; no es lo que deseo, tiene que ser la última de las medidas", dijo Orsi

"Ni lo descarto ni lo afirmo; no es lo que deseo, tiene que ser la última de las medidas", respondió el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi en entrevista con Telemundo. "Nadie hace campaña diciendo si sube o si baja impuestos, es un error", aseguró.

¿Por qué deberían votarlos los frenteamplistas? "En realidad lo que se pone a consideración de la ciudadanía son nombres", dijo. "En el caso del FA el programa es uno, por tanto, la propuesta es la misma para los cuatro", agregó.

"Está bueno, al Frente le llevó tiempo entenderlo y asumirlo que la propia ciudadanía sea la que elige cualquiera de los cuatro nombres. No puedo ser yo el que diga virtudes o defectos", explicó el intendente de Canelones.

Pese a esto, sostuvo: "Yo lo que tengo para ofrecer son los años de gestión y ser quien soy. Es una forma de presentar opciones distintas".

"Y creo que el Frente ha hecho bien, tiene sobre la mesa cuatro nombres con trayectoria ejecutiva, legislativa en algunos casos. Yo creo que es bueno el abanico que se presenta", expresó.

Consultado sobre su cruce con el presidente Luis Lacalle Pou, Orsi aseveró que sus palabras sobre el caso de Sebastián Marset son “datos objetivos” y sin “juicios de valor”. En este sentido, no se ratificó. Sí pidió disculpas por utilizar el término “omertá”, que refiere a una “ley del silencio” de la mafia.

"Uno tiene que ser consciente que con una declaración o con una manifestación puede provocar, la ciudadanía necesita otra cosa", consideró Orsi. Y, en este sentido, sostuvo: "Yo no suelo provocar, no me gusta".

“Hay que cambiar la reforma de la seguridad social”, enfatizó Orsi, pero aclaró que no le convence un plebiscito por esto. Sobre este tema, puntualizó: "No me parece eliminar de un plumazo las AFAP. Estoy dispuesto a dar la discusión sobre el lucro en la seguridad social", manifestó.

"Estoy dispuesto a modificar las cosas que me parecen que no ayudan, por ejemplo me parece que centra demasiado la cosa en resolver el tema de mantener el sistema en base a los egresos", indicó.