"Supongo que sus ministros se tendrían que ir": Gandini cuestionó postura de Cabildo Abierto de no votar Rendición de Cuentas

Gandini aseguró que Cabildo "no ha medido las consecuencias de lo que está diciendo".

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini especuló que los ministros que responden a Cabildo Abierto -Karina Rando en Salud Pública y Raúl Lozano en Vivienda- deberían dejar el gabinete en caso de que el partido no vote la Rendición de Cuentas en general este lunes, tal como anunció el diputado Álvaro Perrone.

"No me preocupa porque la van a votar. En cualquier caso, saben que tienen dos ministros. Como la Rendición viene firmada por todos los ministros, si no la votaran y el Frente Amplio tampoco, se quedan sin Rendición de Cuentas para 2024 y 2025. Supongo que los ministros de Cabildo se tendrían que ir", dijo el senador a Telemundo.

El parlamentario consideró que si la bancada de la Cámara Baja de Cabildo no respalda el proyecto sería "desautorizar a sus ministros". "No creo que los saquen, pero supongo que se irán si sus parlamentarios no apoyan su propio presupuesto".

Gandini aseguró que Cabildo "no ha medido las consecuencias de lo que está diciendo". "No va a llegar la sangre al río", indicó, y aseguró que el país quedaría "sin cambios de ninguna naturaleza ni recursos nuevos".

En especial, hizo mención al plan de salud mental y a los recursos destinados al Hospital de Clínicas, dos temas que tienen como protagonista a la ministra cabildante Rando.

En diálogo con Telemundo, el diputado Perrone afirmó que todavía están abiertos a recibir una contrapropuesta, pero que hasta el momento sus planteos no han sido tenidos en cuenta.

"Cabildo Abierto viene haciendo planteos desde antes de la Rendición de Cuentas, que tienen que ver con un pedido que siempre hacemos: un aumento de sueldo a los soldados, a la tropa. En este caso pedimos una reasignación en lo que tiene que ver con salud mental para el Hospital Militar y para otras políticas que tiene que llevar adelante la sanidad militar, porque ha habido un deterioro y entendemos que tiene que haber un refuerzo. Ese fue el único refuerzo económico que pedimos en esta Rendición de Cuentas. En las distintas veces que hicimos el planteo se nos dijo que no. Ha habido reasignaciones que llevaron adelante el resto de los diputados del oficialismo sin nuestro consentimiento, han decidido avanzar sin nuestro apoyo", dijo.