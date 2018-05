Tabaré Vázquez fue condecorado por la Organización Mundial de la Salud por su lucha contra el tabaco

Tabaré Vázquez recibió el premio este jueves en Ginebra. Las medidas antitabaco adoptadas desde su primer gobierno y el juicio ganado por Uruguay contra Philip Morris fueron decisivos para que la OMS decidiera condecorarlo.

“La mejor forma de corresponder este premio es seguir adelante en las políticas, en los programas y en las acciones para que todos los días del año en todo el mundo sean días sin tabaco en la humanidad”, dijo Tabaré Vázquez.

Vázquez dijo que recibía el premio en nombre del pueblo uruguayo que con su convicción hizo posible que la política antitabaco fuera exitosa. Explicó que desde el 2009 la cantidad de uruguayos mayores de 15 años que fuman en Uruguay bajó del 25% al 21%, pero en la franja etaria de 15 a 24 años el descenso fue mayor: del 25% al 15%.

“Ante ustedes me comprometo a seguir trabajando para controlar no solo la epidemia del tabaquismo sino también contra los otros principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles: el sedentarismo, la dieta insana y el alcoholismo”, sentenció el presidente de la República.

En la sesión de la OMS se le preguntó si un presidente tiene que ser médico para llevar adelante una política antitabaco. Vázquez respondió que hay que ser político con decisión para convencer a la opinión pública, y que también desde el punto de vista económico el cigarrillo causa más gastos al sistema de salud que lo que aporta por impuestos.

En setiembre Vázquez será condecorado nuevamente, esta vez por la Organización Panamericana de la Salud. Se le entregará el premio Héroe de la Salud de las Américas, una distinción que han recibido solo 16 personas desde el año 2002.