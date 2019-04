Tabaré Vázquez hizo “una decapitación serial para mitigar el enorme error de tener que haber sabido y no saber”

Opinaron: José Amorín Batlle, Pablo Mieres, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou.

José Amorín Batlle (PC): El presidente cuando firma un tema de esta gravedad, cuando firma la declaración en un episodio de Tribunal de Honor de Gavazzo, parece muy difícil que no lo hubiera leído, me parece casi imposible. El que sí lo sabía era el secretario de Presidencia porque Menéndez dice que se lo informó. El secretario de Presidencia lo debería haber instruido. Y si no lo hizo es una falta grave.

Pablo Mieres (PI): Acá hubo responsabilidad de los oficiales que firmaron el dictamen del Tribunal de Honor, se actuó en consecuencia pero hubo omisión en darle cuenta a la Justicia sobre el hecho delictivo. Hay que determinar bien dónde estuvo la responsabilidad en esa omisión.

Jorge Larrañaga (PN): Si el presidente se hubiera enterado no hubiera homologado los fallos del Tribunal de Honor, no hubiera nombrado al comandante en jefe González, hubiera enviado él y hace ya unos cuántos días los elementos a la Justicia y no se hubiera dado toda esta suerte de decapitación serial que hizo el presidente como consecuencia de mitigar su responsabilidad y el enorme error de tener que haber sabido y no saber.

Luis Lacalle Pou (PN): Hay una responsabilidad política del Poder Ejecutivo, la confirmación de hechos aberrantes que sucedieron en nuestro país y un ida y vuelta del presidente de la República que genera que tenemos que recobrar un camino en el mando de las Fuerzas Armadas.