"Tenemos que reconvertimos": bares capitalinos coordinan acciones para atraer más público; preparan shows y cambios en estacionamiento

Un grupo de propietarios de bares, restaurantes y cafés de Montevideo se reunió este miércoles con una preocupación común: los crecientes desafíos que enfrentan para mantener sus puertas abiertas y atraer al público. El fenómeno es particularmente complejo en la zona del Centro, Cordón y Ciudad Vieja, donde ya se están pensando actividades en busca de aumentar la concurrencia y las ventas.

“Nos reunimos representantes de varios boliches tradicionales, no solo del Centro, Cordón y Ciudad Vieja sino también de otras zonas. Todos compartimos una problemática común, que es el formato de negocio que tenemos nosotros con atención al cliente. El 35% de nuestra plantilla es atención al cliente”, afirmó en rueda de prensa Federico Celsi, propietario del Bar Facal, donde se llevó adelante el encuentro.

En esa línea, Celsi señaló que los locales gastronómicos “tradicionales” enfrentan “muchos costos”: “Cuando uno compara una hamburguesa de otro formato de negocio, no pensemos solo en las grandes cadenas, también en los lugares que tienen cinco metros de frente y ya se están ahorrando un 10% del producto inicial que se destina solo a atención al cliente. Hay muchos costos. El servicio que damos nosotros en este tipo de bares, restaurantes y cafés no es solamente el tema de la comida, es un tema social, cultural, que va mucho más allá de si te puede gustar o no la hamburguesa, el café, el chivito o la milanesa”.

“La gastronomía es una actividad muy costosa por la sumatoria de cuestiones: cómo se deducen los alquileres, el tener que tener un prevencionista y otras cosas. Son una sumatoria capaz de pequeñas cosas que hacen que se te dé vuelta la empresa y que deje de ser rentable”, agregó.

Con esto, el encuentro de este miércoles fue de “autocrítica” y de pensar propuestas hacia adelante. “Nos juntamos para ver qué podemos hacer, qué actividad común podemos hacer. Está claro que cuando vamos a solicitar algo al Estado es difícil llegar a ellos y lograr que entiendan el daño que está hecho”, indicó Celsi.

“Estamos reunidos para hacer una autocrítica de lo que no hicimos en el pasado y las cosas buenas que hicimos intentar desarrollarlas más. Los que estamos acá no vendemos productos super gourmets como se dice ahora, sino que son productos mucho más clásicos, que son el corazón de lo que fue históricamente la gastronomía uruguaya. Lo que vamos a intentar es buscar un fondo para generar actividades culturales o empezar a pensar qué podemos hacer para llegar más a clientes que quizás no estamos llegando, para que tomen conciencia del valor que tienen este tipo de negocios para toda la sociedad”, apuntó el propietario del Bar Facal.

En la línea de la autocrítica, Celsi indicó: “Está clarísimo que los principales culpables de nuestra situación somos cada uno de los bares. Tenemos que ver de qué manera nos reconvertimos en lo que pretende el mercado. Pero la esencia de un lugar clásico y de los productos clásicos entiendo que no se debe perder. La gente cuando viene a nosotros busca vivir algo mucho más clásico”.

Otros problemas más allá de los costos: el turismo y el estacionamiento

En rueda de prensa, Celsi señaló que además de los varios costos que enfrentan los locales gastronómicos, en la zona del Centro-Cordón-Ciudad Vieja hay otros dos factores que resultan desafiantes: el estacionamiento tarifado y el cambio en el tipo de turismo que llega hasta esos barrios.

“Una de las cosas que ha complicado es el estacionamiento tarifado, que si se va a Pocitos o Carrasco no lo hay. La intendencia ha sido sensible a esos planteamientos y cada vez es más barato estacionar en el Centro”, apuntó.

Ante esto, la Intendencia de Montevideo aceptó hacer cambios para instancias como el Día del Centro: “Que esos días no sea más que uno puede dejar el auto todo el día. Va a ser estacionamiento gratuito por dos-tres horas para que se tenga la dinámica de estacionar, comprar, voy a comer y me retiro, porque estaba pasando que la gente de oficina dejaba todo el día el auto acá en lugar de dejarlo en la rambla. Estamos contentos con eso que va a suceder”.

“Creo que también lo que está faltando y se nota es determinado nivel de turistas. Los que están viniendo son público de mejor nivel adquisitivo, y quizás no vengan tanto al Centro. Al Centro venía mucho argentino y del sur de Porto Alegre. Ahora con lo que pasó en la vecina orilla creo que de a poco se van a venir acercando”, agregó Celsi.

Nuevas propuestas: música, shows gastronómicos y festivales

Con la mira en lo que viene, estos locales gastronómicos se proponen implementar cambios y nuevas actividades en busca de mejorar su situación.

Eso incluye, por ejemplo, precios especiales para determinados platos tradicionales, pero también apostar por realizar shows musicales y actividades gastronómicas con determinados chefs.

Así, para el próximo 24 de agosto, en la previa del feriado del 25 por el aniversario de la declaratoria de la independencia, tendrá lugar en 18 de julio el “Festival Invernal de la Patria”.

“Vamos a cerrar 18 de Julio entre Yí y Cuareim. Vamos a traer unos parrilleros argentinos y uruguayos, va a venir la Asociación Uruguaya de Asadores, van a estar cocinando. Va a haber música, baile y mercados con cosas tradicionales. Va a ser el sábado 24 de agosto de 12:00 a 17:00 horas”, apuntó el propietario del Bar Facal y vocero de la reunión de este miércoles.