Tensión en la cumbre del Mercosur: Lacalle Pou dijo que el bloque "no puede ser un lastre" y pidió avanzar en acuerdos con la Unión Europea y países asiáticos

El presidente argentino Alberto Fernández le respondió y señaló que si el bloque es una carga para alguien, lo más fácil va a ser que ese país se baje del barco.

"Tenemos que profundizar la zona de libre comercio. Tenemos aspectos en la vida cotidiana que siguen de alguna manera complejizando la actividad de la zona de libre comercio. Estamos de acuerdo en rever el arancel externo común que, si bien se ha llegado a él ha sido perforado una y mil veces", dijo Lacalle.

El presidente instó a avanzar en obras infraestructura en materia logística y energética para la región. Reiteró su anhelo de impulsar la hidrovía del Río Uruguay, y la navegabilidad de los lagunas con Brasil, un tema que estuvo presente en su reunión con Jair Bolsonaro en Brasil.

Lacalle Pou pidió avanzar en las negociaciones con la Unión Europea y comenzar a mirar a otros bloques, y en particular en el continente asiático.

"Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques, nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en que no catalizan estos acuerdos generan frustraciones", sentenció el mandatario uruguayo.

Lacalle concluyó que el Mercosur debe flexibilizarse para no ser un lastre. "Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización", sentenció Lacalle.

