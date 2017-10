Tensión en la interna nacionalista de San José: Falero removió a tres dirigentes del sector de Larrañaga

Ediles de Alianza no votaron un préstamo para la comuna, dirigida por un intendente de Todos.

El departamento de San José, tradicionalmente nacionalista, fue el escenario de un nuevo encontronazo dentro de la interna blanca, entre los sectores liderados por Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y Luis Lacalle Pou (Todos).

Ya la semana anterior a lo sucedido podía anticiparse que el sector Alianza Nacional tenía prácticamente un pie afuera del gabinete del intendente de San José, José Luis Falero, perteneciente a las filas de Lacalle Pou: la situación terminó de concretarse en las últimas horas.

Este hecho responde a un tema que viene desde hace tiempo en la interna nacionalista relacionado con las finanzas y el manejo económico en la comuna de San José.

En esta línea, el senador Carlos Camy, perteneciente a Alianza Nacional, describió lo sucedido en San José como un “berrinche autoritario”, en relación a la actitud de Falero de sacar de su gabinete a tres integrantes del sector que lidera Jorge Larrañaga.

“Es una actitud autoritaria, de patronazgo por parte del intendente Falero, que no contribuye al relacionamiento interno del Partido Nacional, que perjudica al gobierno de San José, y que dinamita la autoridad partidaria por el simple derecho de pensar distinto”, afirmó Camy.

La decisión de Falero, del sector Todos, se dio luego de los ediles de Alianza Nacional se negaran a votarle un préstamo a la Intendencia en la Junta Departamental.

Camy dijo que le causó dolor y sorpresa la decisión y que no la esperaba, además, de alguien que es el secretario del Directorio del Partido Nacional.

Cuestionado sobre si la decisión de Falero podría responder a la actitud de Todos sobre el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, Camy apuntó: “Espero que no. Si a esto le sumamos que fue una actitud de cálculo político o de revancha, me parece que estamos peor. Espero que no sea así”.

El líder de Todos, Luis Lacalle Pou, había dicho que en el caso de Agustín Bascou, él hubiera renunciado: el intendente es cuestionado por la compra de combustible para su comuna.