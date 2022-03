Tenso cruce entre el presidente de Fancap y Lacalle: “Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz”

Gerardo Rodríguez le recriminó a Lacalle que la asociación con un privado en el portland de Ancap es "privatizar" la empresa y Lacalle respondió: "Nunca te vi quejarte de otras asociaciones".

El presidente Luis Lacalle Pou participó este lunes de la inauguración de una UTEC en la ciudad de Minas, Lavalleja. A la salida del acto, cuando el mandatario se tomaba fotos con vecinos del lugar, fue abordado por el presidente del sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap), y protagonizaron un tenso cruce.

“Vino a Minas a inaugurar una obra fundamental para que los gurises no se vayan del departamento. Lo primero que puede hacer para que no se vayan es no privatizar el portland en Lavalleja”, comenzó Gerardo Rodríguez.

Prosiguiendo con su reclamo, el dirigente sindical aseguró que tanto Lavalleja como Paysandú, donde está la otra planta de portland de Ancap que el gobierno busca asociar a un privado, hay un 13% de desempleo, por encima de la media del país.

“Para reactivar la economía todos los países apelan a la inversión pública”, dijo Rodríguez, y fue cortado por Lacalle Pou: “Es lo que hacemos nosotros. Récord de inversión pública. Pasa que están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz, nunca hablaste”.

“¡No está podrido!”, lo reprendió Rodríguez, y agregó: “Si quiere que compitamos con una empresa que recién se instaló y con tecnología de punta, tiene que hacer inversiones. El horno de Paysandú da trabajo a 1.000 personas”.

El mandatario le respondió que son “recursos de los uruguayos” y que hay que “hacer competitivo” el negocio.

En ese momento, otro dirigente sindical se aproximó y le propuso al mandatario que se envíe al Parlamento una ley para que “ellos decidan” qué hacer con el negocio del portland, pero el presidente lo desestimó: “Esta manera es legal y constitucional”.

“Pero va en contra de la voluntad del pueblo uruguayo en 1992 y 2003 de mantener Ancap estatal y pública. La “P” de Ancap es portland”, contestó Rodríguez.

“No vamos a privatizar. Nunca te vi quejarte de otras asociaciones. Hasta acá llegamos por muchos años. No vamos a privatizar, queremos que sean competitivos, se los están comiendo. Los trabajadores no van a perder el laburo”, aseguró Lacalle Pou.

Por último, Rodríguez le recriminó que aún no cumplió con su palabra de convocarlos para dialogar y comunicar la decisión del gobierno, y Lacalle Pou se refirió a su relación con los sindicatos: “Con los sindicatos hablo. No tengo que pedirle permiso. Cuando yo crea que tenga que tengo que hablar contigo, voy a hablar contigo. Fui a la Asamblea General, que es donde rindo cuentas, y conté lo que vamos a hacer y tengo todo el derecho a hacerlo después de muchos años de pérdida”.

Conflicto en cementera de Minas

A mediados de febrero el sindicato de Ancap señaló que se había decido continuar con la marcha del horno de cemento ubicado en la planta de Minas "sin que exista o no un marco regulatorio que asegure que, de ser necesario, pueda implementarse una guardia gremial que garantice la seguridad de los equipos y de las personas".

Fancap comunicó en ese momento que había definido suspender las horas extras y cambios de turno hasta el 4 de marzo, cuando tendría lugar una asamblea.

Tras esto, las autoridades de Ancap suspendieron la actividad, dado que la medida sindical "pone en riesgo la integridad de la planta Minas", afirmaron. La operación se volvería a restablecer una vez que estuvieran dadas las condiciones "seguras de operación".