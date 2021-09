Testimonio de un afgano que pidió ser acogido como refugiado en Uruguay: "Espero una respuesta positiva para salvar mi vida"

El hombre, que pidió se preserve su identidad por seguridad, contó a Telemundo que debió mudarse "varias veces" y está separado del resto de su familia por seguridad.

Un afgano que asegura estar amenazado de muerte por trabajar para el gobierno de Afganistán antes de que los talibanes tomaran el poder pidió refugio en Uruguay.

El hombre envió una nota a Cancillería y a secretaría de Presidencia pidiendo que le salven la vida.

El afgano, que pidió se preserve su identidad por motivos de seguridad, contó su historia a Telemundo.

"Me mandaron una carta pidiéndome que renunciara pero no renuncié", contó, y dijo que teme por su vida porque los talibanes persiguen a quienes colaboraron con el gobierno anterior o con las fuerzas estadounidenses.

Debió mudarse varias veces y actualmente se encuentra separado del resto de su familia por seguridad. "Tengo ocho niños y somos diez en la familia, sin contar a mi padre y mi madre. Mandé a mi familia a un lugar seguro con mi padre", relató.

"Los líderes y voceros talibanes dicen que perdonan a los que trabajaron con el gobierno afgano, pero no le creemos a los talibanes", aseguró.

El hombre intentó obtener una visa en Estados Unidos pero aún no ha tenido respuesta. Ahora intenta que lo reciban en Uruguay.

"Le envié un email al secretario de Presidencia de Uruguay hace tres días, pero hasta ahora no recibí respuesta. Así que estoy esperando aquí. Espero que me responda y me acepte como refugiado. Espero recibir una respuesta positiva del gobierno uruguayo para salvar mi vida en esta difícil situación", sentenció.

El documento, al que tuvo acceso Telemundo, fue enviado a Cancillería y alcanzado en mano a secretaria de Presidencia por un uruguayo que conoció en el exterior y lo está ayudando.