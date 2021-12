TLC con China: el embajador espera "terminar cuanto antes" estudio de prefactibilidad, pero no hay fecha concreta

Wang Gang se reunió este martes de mañana con el canciller Francisco Bustillo y con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

El embajador de China en Uruguay, Wang Gang, aseguró que su país espera "terminar cuanto antes" el estudio de prefactibilidad sobre el eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay, pero todavía no hay una fecha concreta. "Los negociadores de ambos países están conversando de manera expedita", indicó.

Tras participar del acto de egreso de 116 cadetes de la Policía Nacional, este martes, el diplomático dijo en rueda de prensa que el fin del análisis dependerá de lo que dispongan los negociadores de ambos países. Wang Gang no quiso adelantar si estará pronto en el primer trimestre de 2022, y también señaló que la visita del presidente Luis Lacalle Pou a su país el año que viene responde a una tradición de la relación bilateral y no a que se prevea anunciar algo respecto al eventual acuerdo comercial.

"A raíz del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas hace unos 33 años todos los presidentes uruguayos visitaron China, y espero que el presidente Lacalle también lo pueda hacer cuanto antes", indicó el embajador, consultado en rueda de prensa sobre este punto.

Por otra parte, tras la pasada cumbre presidencial del Mercosur, en la que Uruguay no firmó la declaración conjunta de los socios (que abordó el Arancel Externo Común, pero no la idea de flexibilizar las reglas del bloque), Wang Gang señaló: "En China siempre esperamos tener buenas relaciones con el Mercosur y con todos sus miembros. Así que esperamos lo mejor para el Mercosur y todos sus países".

Consultado sobre la viabilidad de un acuerdo bilateral con Uruguay sin tener en cuenta al resto de los países del Mercosur, el embajador dijo que "China siempre ha visto con buenos ojos un TLC tanto con el Mercosur en bloque como con Uruguay en particular".

Luego, Wang Gang apuntó: "El Mercosur es la quinta economía a nivel mundial, entonces, también esperamos fomentar nuestras relaciones económico-comerciales tanto con el Mercosur como con cada uno de sus miembros. Así que esperamos que todo marche bien".

El embajador chino se reunió este martes de mañana con el canciller Francisco Bustillo y con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. "Hablamos de todo, sobre todo el intercambio y la cooperación entre ambos país", dijo.

Wang Gang sostuvo que si el acuerdo comercial se concreta, el país asiático buscará incrementar la importación y exportación de productos que los países ya intercambian. No obstante, no hizo énfasis en ningún bien en particular.

"China es el primer socio comercial de Uruguay y también el mayor mercado desde hace unos 10 años. Entonces, hay un intercambio comercial con Uruguay en muchos ámbitos. China es el principal compradores de los principales productos de exportación uruguayos, como la carne, la soja, la celulosa, la madera, los lácteos y la lana. Y por la parte de China también estamos exportando muchos productos. Entonces, esperamos que con un acuerdo como este podamos incrementar en ambos sentidos nuestro comercio, en bien de ambos pueblos", dijo.