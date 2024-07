"Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo", dijo Dos Santos tras ser condenada en el caso de las horas extras de Artigas

Por su parte, su abogado defensor, Jorge Barrera, indicó que fue el “exceso de compromiso” de Dos Santos fue lo que la llevó a “quizás realizar tareas que no eran propiamente legislativas”.

“Si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo”. Esas fueron las palabras de la exlegisladora nacionalista Valentina Dos Santos a la salida de la audiencia en la que fue condenada por usurpación de cargo en el caso de las horas extras de la Intendencia de Artigas.

La exlegisladora nacionalista por Artigas -quien renunció a su banca y al Partido Nacional en las últimas horas- fue condenada este miércoles mediante proceso abreviado por las irregularidades en las horas extras y ascensos de funcionarios en la intendencia departamental. El delito que le tipificó el fiscal Federico Rodríguez es el de usurpación de funciones. Se le indicó una pena de seis meses de prisión que se sustituyeron por libertad a prueba con dos meses de tareas comunitarias, con un régimen de dos horas semanales.

Dos Santos, que se desempeñó como secretaria general de la comuna y es sobrina del intendente Pablo Caram, ordenó el pago de horas extras irregulares y sin tener el rol en el gobierno departamental para poder hacerlo.

“Lo que quiero decir es que estoy muy triste y muy dolorida con todo esto. Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo y por mi gente. Si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo. Es todo lo que tengo para decir”, afirmó la exlegisladora en rueda de prensa a la salida de la audiencia, según recogió Clic Regional.

Por su parte, su abogado defensor, Jorge Barrera, indicó que fue el “exceso de compromiso” de Dos Santos fue lo que la llevó a “quizás realizar tareas que no eran propiamente legislativas”.

“Aquí lo que existió es claramente un compromiso que asumió mi patrocinada con Artigas, fue representante nacional por el departamento, y todo lo que ha sido su trabajo y su desvelo en pro de las soluciones que se había comprometido con la ciudadanía de Artigas, las cumplió”, dijo Barrera.

“Si en alguno de esos excesos de horas, de tiempo, de trabajo, de coordinación con las tareas legislativas y las tareas nacionales, existió ese mismo exceso en cuanto a las funciones que formalmente están reguladas en cuanto a la actividad legislativa, hoy se asumió el proceso abreviado a los efectos de no incurrir en un juicio, mediante el cual la pena establecida no inhabilita para ninguna tarea pública, ningún ejercicio de la actividad pública. Por lo tanto, ese exceso de celo, de compromiso, de trabajo con lo que ha sido el accionar desde que fue electa diputada, y antes fue secretaria general de la Intendencia de Artigas. El exceso de celo quizás llevó a realizar tareas que no eran propiamente legislativas. Desde el punto de vista estrictamente formal, aún cuando se violentaron algunas de estas normas, nosotros optamos por ir a un juicio abreviado”, agregó Barrera.