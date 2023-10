"Todos perdimos": subsecretario de Salud lamentó fracaso legislativo para indemnización a extrabajadores de Casa de Galicia

"La sensación de vacío es por ese camino trunco que se recorrió, que ofrecía una situación parcial a la situación de despidos de una empresa particular”, afirmó Satdjian.

“Tenemos una sensación de vacío”. Esas fueron las palabras del subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, para referirse a la situación que se dio en el Parlamento cuando se iba a tratar la indemnización para los extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia.

Este jueves, la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para sesionar y tratar el proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio y Cabildo Abierto -que también contó con el respaldo de algunos legisladores blancos como Sergio Botana- para indemnizar por US$ 30 millones a los extrabajadores de la cerrada mutualista Casa de Galicia. Por lo tanto, la iniciativa no llegó a ser tratada por el pleno de la Cámara Baja.

Según informaron fuentes de Cabildo Abierto a Telemundo, había siete representantes del partido en sala. Explicaron que Rodrigo Albernaz no estaba porque se encontraba en Salto. A su vez, sus pares Wilman Caballero y Sebastián Cal estaban afuera sin licencia votada. Del Frente Amplio también faltaron varios legisladores y, por lo tanto, no se llegó al mínimo de 50 parlamentarios para sesionar. En sala no había diputados del Partido Nacional ni del Partido Colorado, que se expresaron públicamente en contra de la iniciativa.

“Creo que lo que sucedió en estos días es que todos perdimos”, dijo este viernes en rueda de prensa Satdjian, y agregó: “Había una solución viable para una problemática de una empresa particular, de trabajadores que luego de un largo peregrinar llegamos a esta situación, que todos expusimos las causas, sabemos lo que era la situación de Casa de Galicia al momento de la intervención necesaria del Ministerio de Salud Pública, luego la intervención del Poder Judicial, la ley que vino luego y todo lo que pasó después”.

“Había un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que tenía las mayorías previas. Era una solución, capaz no era una solución completa o quizás era parcial, pero era una solución viable, y hoy no tenemos nada. La sensación de vacío es por ese camino trunco que se recorrió, que ofrecía una situación parcial a la situación de despidos de una empresa particular”, afirmó.

En ese sentido, el subsecretario consideró que en el escenario actual se planteaban dos alternativas: la del Frente Amplio y la del Poder Ejecutivo.

“Le dijimos a la bancada del Partido Nacional que a la del Frente Amplio no la veíamos viable porque en algún aspecto vemos difícil de llevarla adelante, porque imponía a ASSE la contratación de 300 o 400 trabajadores, incorporar de la noche a la mañana esa cantidad de trabajadores es muy difícil. Y teníamos la opción del Ejecutivo, que ofrecía una alternativa para la continuidad de contratación y hacer cargo de los créditos postconcursales”, apuntó.

¿Qué sucederá ahora? “Está previsto lo que estaba en la ley original de febrero de 2022, que hay una bolsa de prelación de trabajadores para la contratación, donde las mutualistas deben hacer la consulta para ir incorporando. Eso está cumplido, se sabía que se iba a cumplir así”, respondió Satdjian.

“Esta fue una situación generada por distintas administraciones de Casa de Galicia. Si Casa de Galicia hubiera sido administrada de otra forma, no estaríamos hablando en estos términos y no tendríamos que haber padecido esta situación. Pero teníamos la obligación de intervenir ante la fragilidad sanitaria e institucional de su momento”, concluyó el subsecretario.