Topolansky dijo que Lacalle "no cede ni una uñita" y "ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo" los ministros cesados

La exvicepresidenta Lucía Topolansky, actual senadora del Frente Amplio, aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou "no cede ni una uñita, no trabaja en equipo" y "ha tenido suerte" de que los ministros cesados no "le encajaron un piñazo".

En una entrevista con el semanario Crónicas publicada este viernes, la legisladora reprobó el estilo de conducción del mandatario, que a su entender es "más presidencialista que nunca".

También rechazó la exposición de Lacalle Pou en comparación con cómo desempeña su función. "A mí me importa un bledo que el presidente haga surf, básquetbol o juegue al ping pong, es problema suyo, pero yo tengo claro que rebajó los salarios, el presupuesto, las jubilaciones, tenemos más asentamientos, hay gente comiendo en las ollas populares y están faltando medicamentos en la salud pública", afirmó la senadora.

"Se han cambiado ministros sin explicación. El cambio de Bartol y de Uriarte… ir a una reunión y que te digan 'estás despedido' es tremendo. Ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo, porque es lo mínimo", sostuvo, y explicó que para ella no se saben las verdaderas razones de las remociones de estos secretarios de Estado.

Asimismo, Topolansky dijo que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, "fue más vivo" que el excandidato presidencial colorado Ernesto Talvi, porque no aceptó ser ministro del presidente. En la transición, Lacalle Pou le ofreció al excomandante en jefe del Ejército el puesto de ministro de Salud Pública, pero Manini lo rechazó y asumió su banca en el Senado. El líder de Ciudadanos, en tanto, asumió como canciller en los primeros meses de esta administración.

La senadora del MPP también sostuvo que el senador blanco Carlos Camy traicionó "la memoria de su líder", el difunto exministro del Interior Jorge Larrañaga, al finalmente votar el fideicomiso para erradicar asentamiento con fondos del Instituto Nacional de Colonización, una propuesta incluida en la última Rendición de Cuentas.

En la entrevista con el semanario, Topolansky atribuyó la derrota del Frente Amplio en 2019 a la pérdida de casi 50.000 puestos laborales. “El empleo es el organizador de la vida, y hubo algunas decisiones que tomó mi gobierno –y soy parte de eso- que no favorecieron la generación de trabajo”, reconoció.

Luego de enumerar varios ejemplos de ello, la senadora dijo: “Tendríamos que haber mirado con lupa ciertas cosas que estaban muy vinculadas al mundo del trabajo y haber arriesgado un poco".

Topolansky señaló que al último gobierno de la coalición de izquierda le faltó “audacia” y que a su vez la ciudadanía “se acostumbró” a los avances logrados por las tres administraciones frenteamplistas.

La exvicepresidenta también contrapuso la primera administración de Tabaré Vázquez con la segunda. "A veces tenés que estar en 40 cosas, o sea, cumple 100 años una escuelita en la mitad de la nada y tenés que estar, porque para el ciudadano común eso tiene un valor. Hubo ausencia. No bastaba con los Consejos de Ministros, que se burocratizaron y ya no generaban esa fluidez con la población", dijo a propósito del período 2015-2020.

Sin embargo, Topolansky cuestionó a Lacalle Pou en este sentido. "Él está obsesionado con estar presente, pero no ha estado en las ollas populares, donde duele. Es fantástico que le corte la cinta al shopping de Avenida Italia; lo tiene que hacer porque puede generar algún puesto de trabajo, pero tenemos una cantidad de ollas funcionando y esa es la imagen más dura de la pobreza", subrayó en diálogo con Crónicas.