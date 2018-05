Trabajadores de frigoríficos se movilizaron en el marco de un paro nacional de 24 horas

Primero Frigocerro de Durazno echó al presidente, al vicepresidente y al secretario del sindicato.

Ahora Frigosalto echó al presidente del sindicato alegando notoria mala conducta, por declaraciones que hizo a la prensa sobre el conflicto.

“Creemos que es una situación de la cabeza de las cámaras. Para ellos el mejor sindicato es el que no existe. Siempre apostamos a la negociación y acordamos cláusulas de paz. No pueden echar al presidente de un sindicato y decir que la cláusula de paz no corresponde”, indicó Ariel Jackes, del Foica.

El presidente del PIT-CNT acompañó la movilización. Dijo que algunos propietarios de frigoríficos creen que son dueños del frigorífico, del ganado y de los trabajadores.

“Esto la sociedad lo tiene que combatir. No solo la persecución sindical, sino a cada miembro del sindicato. Hay empresarios que resuelven con dinero lo que se resuelve con negociación y búsqueda de acuerdos”, afirmó el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.