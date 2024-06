Tras masacre de Maracaná, Gandini insistió en “sacar los militares a la calle” y desafió a Orsi a debatir sobre seguridad

El senador nacionalista enfatizó que "hay que darle con todo al narco" y para esto es necesario "sacar todo lo que se tenga, militares incluidos".

El precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini insistió este sábado en su propuesta de "sacar los militares a la calle" en los barrios "más vulnerables" y las "ciudades del interior donde han llegado" las bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

Sus declaraciones surgen a raíz de la masacre de Maracaná de este jueves, donde delincuentes dispararon más de 100 veces contra una casa y mataron a cuatro personas -además de un quinto adolescente que permanece herido de gravedad.

"Hoy hice tres ferias y se ve que el impacto (del crimen de Maracaná) fue muy fuerte. Todos me sacaron el tema. En algunos casos, sabiendo mi postura, me dicen: 'hay que hacer lo que usted dice, hay que sacar los militares a la calle. No se puede vivir más así'. La gente está en medio del fuego cruzado de organizaciones criminales. Lo del jueves no fue rapiña, fue crimen organizado y crímenes con mensaje, porque nadie necesita 100 disparos para matar, lo hacen para que quede claro que son dueños del terror, que lo pueden imponer, y el terror llega", dijo a Telemundo.

El senador nacionalista enfatizó que "hay que darle con todo al narco" y para esto es necesario "sacar todo lo que se tenga, militares incluidos".

"A los militares los convocamos cada vez que precisamos. Están patrullando la frontera, lo hacen bien, incautan, detienen personas, usan la fuerza si es necesario, tienen una ley que así lo dispone. No hay un caso de abuso, de que se les escapó un tiro o prepotencia. ¿Por qué no podemos hacer una ley, darle respaldo y que actúen en los barrios más vulnerables, las ciudades del interior donde han llegado (los grupos criminales)? Si soy presidente es una de mis propuestas", expresó.

Gandini aclaró que esta propuesta no se ha podido aplicar en el actual gobierno de coalición porque ni el Frente Amplio, ni "la mayoría del Partido Nacional, ni el Partido Colorado", están de acuerdo. "Si no hay mayorías para hacerlo ahora, esperemos para hacerlo después", indicó.

Finalmente, sobre la campaña electoral, cuestionó que "se habla, pero no se escucha y hay poco debate y poco contenido".

"Esto que yo propongo de sacar a los militares a la calle: lo desafiamos, lo hacemos en su canal. Lo llamamos a Orsi ¿usted está en desacuerdo? Nos sentamos y lo debatimos. Usted pone su propuesta y Gandini la suya. ¿Por qué no sale eso? porque no hay ganas de debatir. Mucha canción, mucha acusación de arriba del estrado, pero a la gente le damos poca oportunidad para que vea quién tiene razón", cerró.