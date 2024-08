Tras nuevo hallazgo en Batallón 14, intendente de Canelones propone que predio pase de manos de las Fuerzas Armadas a la Inddhh

"Se tendrá que analizar si con el escenario que tenemos acá este predio no tiene que pasar a otro tipo de situación cautelar para que se pueda trabajar con tranquilidad", dijo Metediera.

El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, propuso este jueves que el predio del Batallón 14 pase de manos de las Fuerzas Armadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En ese punto de Toledo se hallaron este martes restos óseos humanos y el año pasado se había encontrado el cadáver de Amelia Sanjurjo, detenida desaparecida durante la última dictadura.

"Se tendrá que analizar si con el escenario que tenemos acá este predio no tiene que pasar a otro tipo de situación cautelar para que se pueda trabajar con tranquilidad. Simplemente no sé si no tendría que este predio pertenecer a las Fuerzas Armadas o ya directamente tendría que pasar a la Institución Nacional de Derechos Humanos para tener la total libertad de trabajar", dijo Metediera a la prensa este jueves.

El intendente llegó en la mañana a la puerta del predio en el que, contó, trabajan dos funcionarios de la comuna canaria. Entre ellos, el maquinista de la retroexcavadora que encontró los restos.