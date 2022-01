Tras sobrevolar incendios en el norte, Lacalle Pou dijo que "las pérdidas materiales van a ser bastante importantes"

"Lo importante que me decía la gente de Bomberos es la no afectación de vivienda, que no llegó a los poblados como se estaba esperando y que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana", apuntó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou sobrevoló este sábado los incendios que desde el jueves afectan varias zonas de Paysandú y Río Negro. "Entre lo que pasó y lo que está pasando por suerte hay una diferencia grande. La lluvia ha ayudado muchísimo. Estos días han sido días de mucho trabajo", valoró en rueda de prensa tras el recorrido.

Por la magnitud del incendio y por la cantidad de montes quemados, el mandatario dijo que "las pérdidas materiales van a ser bastante importantes".

"Lo importante que me decía la gente de Bomberos es la no afectación de vivienda, que no llegó a los poblados como se estaba esperando y que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana", apuntó el presidente.

A su vez, contó que los vecinos le pidieron más presupuesto para los destacamentos de Bomberos de la zona. Si bien dijo que atenderá la situación, no quiso anticipar una postura.

"Hablar ahora en el momento es un poco más complejo, pero notoriamente los vecinos nos pidieron un cuartelillo, más herramientas, más dotación. Es lógico, esta una zona forestal y de riesgo, sobre todo en determinadas temporadas", dijo.

"Nos volvemos con algunas cosas pendientes", agregó Lacalle Pou, y comentó: "Vamos a tomarlo con calma y a tratar de hacer las cosas tratando de ser justos con los recursos que hay".

Por otra parte, el presidente agradeció al personal de Bomberos, a los bomberos voluntarios y destacó la "solidaridad de todos los vecinos dando una mano".