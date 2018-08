Un paro en la planta de Conaprole afectó la distribución de productos lácteos este viernes

El motivo del paro tiene que ver con la separación del cargo de un trabajador que tildó -en sus redes sociales- de "canarios come bosta" a los tamberos.

Los distribuidores comenzaron a llegar a las 23:00 horas del jueves a la planta del Complejo Industrial Montevideo en Ruta 5. Pero de inmediato los trabajadores de Conaprole habían iniciado una asamblea. Los camiones no pudieron cargar, ni siquiera material para cárceles y hospitales. El sindicato está de paro hasta las 22:00 del viernes y de 60 repartos, solo salieron diez.

Los gremialistas dejarán las guardias correspondientes para envasar la leche y algunos productos en línea que pueden tener riesgo. El motivo del paro es la decisión de la empresa de separar del cargo al trabajador que trató de “canarios come bosta” a los tamberos a través de sus redes sociales. Cumple funciones en el área de producción, el sindicato no comparte las declaraciones pero argumenta que fueron hechas en una red social personal y no en el ámbito de Conaprole.