Un peón rural denunció haber sufrido explotación laboral en la chacra de la senadora nacionalista Carol Aviaga

Las partes se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y no hubo acuerdo.

En una entrevista con el semanario El Bocón, el peón rural Fernando Gallo denunció haber sido explotado en la chacra que la legisladora del Partido Nacional, Carol Aviaga, tiene en Lavalleja, donde trabajó desde noviembre de 2015 hasta julio de este año.

Gallo declaró que trabajaba todo el día y percibía 10.000 pesos por mes en la mano y en negro, un ingreso bastante inferior al salario mínimo. Agregó que, además de cumplir largas jornadas, no tenía días libres ya que los domingos no eran respetados por su empleadora, quien le pedía que fuera a trabajar igual.

Según relató Gallo, a pesar de que fue contratado como casero, también hacía las veces de tractorista, albañil y pintor, cuidaba los animales, alambraba, cocinaba y hasta entraba la ropa.

El peón dejó de ir a trabajar el pasado 2 de julio y afirma que dos días después la senadora envió al BPS datos que indican que ganaba unos $17.000 pesos por 40 horas semanales, lo cual no es cierto.

Ambas partes tuvieron una instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, donde el peón reclamó horas extras, licencia, aguinaldo del año pasado y algunos días feriados. Según el trabajador, la senadora ofreció pagar $28.000 en 6 cuotas y, como no hubo acuerdo entre las partes, el caso pasó a la Justicia.

En tanto, Aviaga habló con Telemundo y dijo que el conflicto con el trabajador surgió por diferencias de criterios sobre lo que correspondía pagar al finalizar el vínculo laboral, pero afirmó que la información publicada por El Bocón no es veraz. No obstante, prefirió no comentar más detalles del caso a la espera de lo que determine la justicia laboral.

Este miércoles deberá presentar un escrito con su versión de los hechos y sus testigos, tras lo cual se fijará la audiencia.