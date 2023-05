Una a una: las 20 propuestas que presentó la intendencia al gobierno para mitigar las consecuencias de la crisis hídrica

"Hemos sugerido a las instituciones publicar la información, debería ser una práctica diaria para que la población sepa en qué situación estamos", dijo Cosse.

La Intendencia de Montevideo presentó 20 propuestas al Poder Ejecutivo para mitigar las consecuencias de la crisis del agua y reiteró la necesidad de declarar una alerta departamental.

La intendencia Carolina Cosse nombró varias de esas propuestas: sacar el impuesto al agua embotellada, facilitar la importación de insumos para poder embotellar agua, prohibir uso de agua para lavar autos y veredas, que se revise la tarifa de OSE. "Propusimos un esquema en el que se establezca un mínimo y por debajo de ese mínimo la tarifa se reduzca o baje a cero e incluso que se exonere a determinadas áreas sociales y que por encima del mínimo se suba", señaló.

Además, sostuvo que hablaron de las pérdidas de OSE y los caños rotos. En ese sentido, indicó que pondrán todo el equipo a disposición de vecinos para que avisen donde hay una pérdida y rápidamente detectarla y mapearla.

"Planteamos sentarnos a trabajar con OSE para que pueda reparar más rápidamente y no exigirle que reponga el pavimento en el momento", agregó. Esto sería para que OSE tenga una acción "más rápida" en la reparación.

Otras de las medidas que sugirieron fue controlar los precios del agua embotellada y optimizar el uso del agua por parte de grandes consumidores.

También distribuir agua en camiones cisterna. En este caso, Cosse dijo que 56 camiones de entre 20 y 30 metros cúbicos van a circular dos a tres veces por la ciudad. "Sugerimos que tengan GPC y que haya un monitoreo de donde están para que sea transparente", manifestó.

"Hemos sugerido a las instituciones publicar la información. La única información pública que hay en este momento es la que publica la intendencia a través del análisis del agua en las policlínicas. Debería ser una práctica diaria para que la población sepa en qué situación estamos", apuntó.

La jerarca comentó que tuvieron una larga discusión sobre si la situación ameritaba ser declarada de alerta o no. "Nosotros creemos que sí. Lo que no se nos negó fue que tenemos -si todo sigue como está- un horizonte de 20 días de agua en estas condiciones", afirmó.

Cosse consideró que le manejo de la crisis "no fue bueno" y ha sido un tanto "negacionista", pero de todas maneras remarcó que lo que los tiene que unir es el agua y la salud de las personas.

"Creo que ha habido un muy mal manejo de una crisis que ya se veía venir. Podemos ponernos a discutir cómo se podía evitar, pero el asunto es que está la crisis y hay que manejarla. Salimos a medir porque no había información, convocamos al Comité de Emergencia Departamental, hicimos propuestas, no voy a entrar en la chiquita, porque acá el centro es cómo esto va a afectar a una enorme cantidad de personas", manifestó la intendenta luego de ser consultada por los dichos de Lacalle.

"Uno no puede gestionar una crisis en base a que todo va a salir bien, para eso no hay crisis. Lo que nos dicen los técnicos es que no estaría lloviendo y si no llueve la situación va a seguir igual de acá a setiembre, octubre", subrayó.

Por último, Cosse pidió tener una respuesta a estas propuestas. "La situación amerita y todos nos merecemos tener una respuesta y saber que sí y que no en función del esfuerzo que estamos haciendo. Creo que la respuesta tiene que ser rápida porque tenemos un panorama de 20 días", concluyó.