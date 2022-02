"Uruguay asegura la paz" y "queremos que vayan a invertir": qué dijo Lacalle en su discurso en la Expo Dubái

El mandatario aseguró que el país puede "ofrecer estabilidad al mundo, 100 años para atrás, pero sobre todo 100 años para adelante".

El presidente Luis Lacalle Pou llamó a invertir en Uruguay durante su discurso de este lunes en el Día de Uruguay en la Expo Dubái, que se lleva adelante en los Emiratos Árabes Unidos.

"En este mundo tan turbulento, el país asegura los contratos, las leyes, la institucionalidad y, sobre todo, la paz", expresó el mandatario durante su alocución de siete minutos ante autoridades locales y empresarios.

Su discurso, como sucede habitualmente cuando habla en el exterior, estuvo marcado por menciones a la libertad y destaques a la estabilidad que mantiene el país: "Nuestro escudo nacional tiene cuatro elementos. Uno es un caballo, que significa libertad. Para los uruguayos es muy preciado y que a veces lo valoramos cuando nos falta".

"Uruguay está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre. Un país no se es libre si no se tiene alimentos, si no se tiene relaciones pacíficas, si no se tiene capacidad de desarrollar tecnología de punta y si no se tiene la posibilidad de trasladarse. Y los emprendedores que están aquí son representantes de estos sectores", manifestó.

Sobre las posibilidad de inversión, dijo que Uruguay "no necesita apoyo, sino socios": "Queremos que vayan a invertir al país, queremos que tengan la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas, de la generación de los alimentos. Si bien la distancia parece mucha, es la misma que tienen de vuelo con Australia. Por eso hoy Uruguay, con el trabajo de muchos compatriotas, viene a poner a disposición sus mejores hombres y mujeres. Somos constructores de presente y soñadores de futuro que todos los días desde el gobierno tratamos de construir"