Uruguay mira con "preocupación" las elecciones en Venezuela, pero ve "esperanza de cambio en los venezolanos", afirmó el canciller Paganini

El canciller uruguayo, Omar Paganini, consideró que a las elecciones de este domingo en Venezuela se llega de forma “distinta” que en otras oportunidades: “El ambiente internacional es distinto, la movilización interna de Venezuela también es diferente, con mucha esperanza de cambio por parte de los venezolanos”, dijo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su principal rival en las presidenciales del domingo, el opositor Edmundo González Urrutia, cierran este jueves sus campañas en medio de advertencias del mandatario sobre un "baño de sangre" o una insurrección militar si es derrotado.

Consultado este jueves sobre cómo se seguirá lo que pase en Venezuela el próximo domingo, el canciller Paganini explicó que están “en comunicación permanente con otras Cancillerías”. “Seguimos el proceso con información que recibimos de nuestra embajada, de pares de otras Cancillerías, con todo lo que pueda haber en redes y prensa”, dijo en rueda de prensa.

En esa línea, Paganini recordó que “Uruguay no manda veedores” porque “no tiene capacidad propia de hacerlo y desarrollar una real observación”. No obstante, reconoció que el tema “está complicado en general”, porque “Brasil decidió retirar sus veedores y a los de la Unión Europea el régimen de Maduro no los aceptó”. Esto hace que desde el gobierno uruguayo estén “preocupados”, apuntó.

¿Están dadas las garantías en este proceso electoral? “Pensamos que no”, respondió el canciller, pero afirmó que cree que a esta elección se llega con condiciones “distintas” a las de los últimos años: “Basta escuchar las declaraciones del gobierno, que dice que si pierde va a haber un baño de sangre y cosas por el estilo. Pero sí vemos muy movilizada a la gente en esta oportunidad, con mucha esperanza de cambio por parte de los venezolanos. Entendemos que esa gran movilización y la mirada internacional sobre el episodio pueda dar espacios de libertad y ojalá se puedan concretar”.

“El ambiente internacional es distinto y la movilización interna de Venezuela también es diferente. Vemos muchísima actividad de la Mesa de la Unidad Democrática, ojalá esto sea un camino hacia la apertura. Ojalá esto sea un camino hacia la apertura y el pueblo venezolano encuentre el camino a la democracia”, agregó.

Consultado sobre la respuesta del presidente de Brasil a los dichos de Maduro sobre “un baño de sangre” si no gana el chavismo, Paganini apuntó: “Vi bien a Lula, la declaración del baño de sangre fue un disparate, cualquier líder democrático responde frente a ello, creo que Lula dijo lo correcto”.

"Me asusté con las declaraciones de Maduro. Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas (en el poder). Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", apuntó el presidente brasileño.