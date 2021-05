Uruguay votó en contra de investigar presuntos abusos de DD.HH. en conflicto entre Israel y Palestina

"Israel agradece profundamente al gobierno de Uruguay por su apoyo tan significativo en el Consejo de DDHH en Ginebra", escribió el embajador de Israel en Uruguay.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) anunció el jueves la apertura de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en Israel y en los territorios palestinos tras la reciente escalada bélica en la Franja de Gaza.

La decisión fue tomada en una sesión urgente convocada a petición de más de sesenta países y al inicio de la cual la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los ataque de misiles lanzados por Israel contra Gaza pueden constituir crímenes de guerra.

As a result of #SS30, an ongoing international probe will be set up to investigate #HumanRightsViolations in the Occupied Palestinian Territory and Israel.

The Human Rights Council resolution was passed by 24 in favor, 9 against, and 14 abstentions.

pic.twitter.com/7t7F3MHhNG

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 28, 2021