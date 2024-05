"Usé Instagram como quien usa WhatsApp": grado 5 que tildó de "nazi" a directora de Cultura se mostró arrepentido y pidió perdón por "exabrupto"

Musso justificó que se encontraba "en un estado de ánimo no muy lúcido y débil"

Carlos Musso Rinaldi, el profesor grado 5 de la facultad Bellas Artes de la Universidad de la República (Udelar) que tildó de "nazi" a la directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein, pidió disculpas por el "exabrupto" y aseguró que se arrepiente. "Pido disculpas, primero que nada, porque fue un hecho totalmente fuera de lugar", reconoció en entrevista con Telemundo.

Admitió que este lunes "no andaba bien" y utilizó "Instagram como quien usa WhatsApp". Y luego, expresó: "Los problemas son varios. Yo ya voy a cumplir 70 años, dentro de un mes y pico. He pasado distintas instancias políticas en el país, a mí me tiene muy preocupado esta desinformación sobre las diferencias que existen entre sionismo y semitismo".

En este sentido, Musso aseveró que "el sionismo es una ideología" que "tomó fuerza al final de la guerra, pero no son todos los judíos, así como semitas son palestinos y judíos". "Entonces, esas cosas preocupan porque lo único que se ha logrado a lo largo de estos últimos tiempos es que tenga la opinión que tenga, a mí se me tratan de bolche, de nazi o de fascista cuando en realidad lo único que intento es poner un poco de claridad", agregó.

"Y yo hice lo mismo, porque llega un momento y no es excusa, en el que no se puede vivir entre uruguayos tildándonos de lo que sea por pensar de alguna manera diferente o por aportar algo de claridad", lamentó. "Pido disculpas porque repetí algo de lo cual yo también me quejo", expresó.

El profesor grado cinco aclaró que intenta esto desde su casa y no desde su cátedra. "Lo oriento como persona", señaló. Destacó, asimismo, que él es un artista nacional "reconocido por las distintas banderas políticas del país".

"Tengo amigos de toda la vida que son judíos, pero también los tengo de distinta raza, término que odio porque junto con el concepto de raza viene todo esto", manifestó.

Reafirmó que este lunes salió con este "exabrupto" y justificó que se encontraba "en un estado de ánimo no muy lúcido y débil". Más allá de esto, subrayó: "Considero justamente que lo que estamos perdiendo es cultura e historia".

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, denunció el hecho este lunes. "Mariana es judía. Lo de Udelar y el antisemitismo empieza a ser hábito. La autonomía no puede amparar cualquier cosa. Confiamos en que las autoridades de la Universidad de la República asuman la gravedad de la situación", escribió en su cuenta de X.