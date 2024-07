Valeria Ripoll "no tiene Masoller" ni "saravismo", dijo Da Silva tras el anuncio de que la exdirigente sindical será la candidata a vice de Delgado

“La decisión de poner a Valeria Ripoll no hizo que se perdiera medio voto en la coalición de gobierno. Porque si hay un blanco conservador, que no quiere a Ripoll porque viene del Partido Comunista, Andrés Ojeda lo abraza”, agregó el exsenador nacionalista.

El exsenador nacionalista Sebastián Da Silva consideró que Valeria Ripoll, designada por Álvaro Delgado como su compañera de fórmula por el Partido Nacional, “no tiene Masoller” y “no tiene saravismo”. No obstante, respetó la decisión del ahora candidato blanco y estimó que la exdirigente sindical “no va a dejar en paz” a la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Carolina Cosse.

En la noche del domingo, luego de unas elecciones internas en las que consiguió más del 70% de los votos, Delgado anunció que su compañera de fórmula: Ripoll, la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que se incorporó al Partido Nacional en el último año. Esto dejó fuera de la fórmula a quien salió segunda en la interna, Laura Raffo.

La decisión generó sorpresa, e incluso malestar en algunos dirigentes del partido. Consultado este lunes al respecto en el programa Desayunos Informales, Da Silva afirmó: “Mucha parte de la gente vio lo que somos los blancos: un partido de libertad, donde no hay propietarios ni dueños. A alguien que saca el 70 y pico por ciento de los votos no tengo ningún tipo de autoridad para decirle nada. Lo único que puedo es dar alguna opinión, algún sentimiento como blanco”.

“Yo con Valeria no tengo ningún problema. Es más, cuando le hicieron todos los hechos miserables que le hizo Adeom, yo la defendí. Me parece una mujer muy valiosa. Tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional, un hijo que se llama Aparicio, a mí me gustan candidatos con más Masoller, pero es un tema mío. Ahora tenemos que ir para adelante”, agregó, en alusión a la batalla de Masoller de inicios del siglo XX, que enfrentó a colorados y blancos.

“A partir de la decisión de Delgado, nos puede sensibilizar a los blancos como hueso de bagual”, apuntó, pero enseguida consideró que en filas nacionalistas deberían preocuparse ahora por otros temas como que “el partido en Montevideo tuvo una muy baja votación, es un partido cada vez más del interior”.

Con todo, Da Silva estimó que Ripoll “complementará” a Delgado, y que será una “buena marca” para confrontar con quien fue anunciada como la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio, Carolina Cosse -junto a Yamandú Orsi como candidato a presidente-. “Valeria a Carolina Cosse le va a hacer marcación, le va a morder la yugular, no la va a dejar en paz. Valeria, que para un blanco como yo no tiene Masoller, no tiene el saravismo, después sea complementaria para Delgado. Es una fórmula complementaria”, dijo.

“Nos guste o nos disguste, tenemos que ganarle al Frente Amplio”, afirmó Da Silva, y estimó que, en todo caso, quienes no quieran votar por Delgado-Ripoll lo harán por otro socio de la coalición: “La decisión de poner a Valeria Ripoll no hizo que se perdiera medio voto en la coalición de gobierno. Porque si hay un blanco conservador, que no quiere a Ripoll porque viene del Partido Comunista, Andrés Ojeda lo abraza”.