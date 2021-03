Varias agrupaciones del Sindicato Médico del Uruguay se desmarcaron de la campaña con videos de profesionales advirtiendo por la sobrecarga del sistema

Estos grupos, que son oposición en la interna sindical, advierten además que la iniciativa no se sometió a votación del Comité Ejecutivo.

La discrepancia se planteó a través de un comunicado emitido por la agrupación “Juntos”, que integran las organizaciones Unión Gremial Médica, Médicos Independientes, Médicos por el Cambio, Estudiantes Independientes y Estudiantes por el Cambio.

Si bien comparten el diagnóstico de sobrecarga en todos los niveles de atención del sistema de salud e insisten con extremar cuidados personales y vacunarse, marcaron discrepancia con la forma de comunicarlo.

"Se llegó a eso, a generar un poco de temor y terror, y creemos que lejos de tener un impacto positivo, no lleve a mitigar el daño que se está efectuando a nivel de la población y genere uno mayor. Por eso es importante medir el tono, pero no perder la firmeza y los conceptos, esto es fundamental. No hay que mal interpretar el comunicado en el entendido en que estamos extremadamente preocupados, el desgaste sanitario es real, la situación es real. Pero creemos que el tono tiene que llevar a lograr una conciencia sin generar temor", expresó Verónica Pérez, de la Agrupación Juntos.

Esta corriente de oposición a la Agrupación Fosalba, mayoritaria en el Sindicato Médico, también advierte que la decisión de implementar la campaña de comunicación no se sometió a votación del Comité Ejecutivo.

"Estas decisiones no fueron sometidos al Comité Ejecutivo, lo que vemos como algo negativo. Se tiene quedar la discusión con todos los actores, y no fue de esa manera", sentenció Pérez.