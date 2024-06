Varias de las miles de listas presentadas para las internas tienen curiosidades que buscan destacar la hoja y llamar la atención de los votantes

Gatos, perros, pocos nombres y fotos gigantes son algunas de las estrategias que usaron las agrupaciones.

Varias de las miles de listas presentadas para las elecciones internas presentan curiosidades que buscan destacar la hoja, identificarse y llamar la atención de los votantes.

Las cifras ya las informó Telemundo: son 18 partidos, 3.000 listas y 31 precandidatos para elegir.

En ese mar de listas que habrá en el cuarto secreto hay dos opciones: o conocer bien la que se va a votar o llevarla consigo. Porque ni siquiera todas van a estar. Pero las hojas también son publicidad y destacarse entre el montón, rinde.

Hay listas que repiten fórmula como la que usa el fusca de Mujica (fusca). Ya que estamos con expresidentes: (ex Mujica – ex Sanguinetti – ex Tabaré) casi todos aparecen en listas excepto Lacalle Herrera.

Larrañaga (Larrañaga) y Astori (ex Astori) también figuran en los fondos de algunas hojas. Otras apoyan sus distintivos para hacerse llamativas como la paloma blanca (paloma blanca) de esta agrupación o la lista que usa hashtags (hashtag).

Hay también una lista totalmente negra que resalta entre las coloridas (lista negra).

También la lista más corta del país con seis integrantes y que no deja duda de a quién se vota por la foto grandecita que puso (lista chica), y la lista con un número largo y medio difícil de memorizar: 31150061567 (numero). Toda una clave.

Está la lista del partido devolución (lista devolución). Y todo un submundo de animales en las listas: perros (lista perro), gatos (gato) y hasta patitos .