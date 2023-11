Vecinos de Punta Ballena rechazan proyecto inmobiliario e inician campaña para que no se apruebe

Entienden que el Estado podría expropiar a los privados esos predios y asegurarse que se conserven tal cual están para lograr una conservación a nivel medioambiental, pero también patrimonial.

El proyecto para construir un complejo residencial de 29 edificios con 320 apartamentos en Punta Ballena (Maldonado) ha generado un fuerte rechazo en vecinos de la zona y organizaciones que buscan el cuidado de la costa, que iniciaron una campaña para que no se apruebe. La construcción del complejo es en un punto emblemático de la costa de Maldonado, en pleno Lomo de la Ballena, como se conoce popularmente.

Proteger el entorno, la identidad del lugar, la biodiversidad, son algunos de los argumentos que plantean vecinos y organizaciones sociales reunidas bajo el rótulo Red Unión de la Costa, que busca que el proyecto propuesto no se concrete.

"En este proyecto en particular nos preocupa todo lo que se va a perder a nivel sociocultural, ecosistémico, biológico, todo lo que no vemos que está debajo de la superficie. Nos preocupa no poder imaginar otro modelo de desarrollo a la hora de pensar en la generación de trabajo también", dijo a Telemundo Nicolás Chacón, integrante de la organización social Red Unión de la Costa.

Además, entienden que desde el Estado existe una responsabilidad del cuidado de este punto de la costa de Maldonado y que no alcanza con decir que los dueños son privados a la hora de hacer las consideraciones.

"A todos nos gustaría tener un ministro de Ambiente que se preocupe más por aclarar el interés general que hay sobre esta zona que lo que puede hacer o presentar el privado", añadió Chacón.

"El Estado tiene la posibilidad de declarar esto como un bien expropiable para el uso público por el interés general. La verdad nos gustaría, de una vez por todas, que se ponga un poco más las pilas en lo que tiene que ver con el ambiente en Uruguay, más allá de las leyes que terminan siempre en decisiones políticas", concluyó.

En la actualidad, tienen abierta una convocatoria en el sitio change.org para pedir la expropiación, que ya suma más de 41.000 firmas.

El fin de semana pasado realizaron una manifestación y se espera que el próximo domingo se realice otra después de las 16 horas en la que se convoca a la gente a realizar las actividades que son específicas y disfrutables de ese lugar y que se perdería con la construcción propuesta como caminatas, parapentes, escaladas, visitas botánicas, geológicas, observación de aves, entre otras.