Viera criticó que diputados colorados reclamen a Lacalle que anuncie un veto a artículo de ley de Medios: "No me gustó, no me parece bien"

El precandidato colorado Tabaré Viera cuestionó este miércoles a la bancada de diputados de su partido por reclamar que el presidente Luis Lacalle Pou anuncie que vetará el artículo 72 de la Ley de Medios antes de que sea votado. "Si lo dice lo votamos sin ningún problema. Si no dice nada no habrá ley de medios", dijo el representante Martín Melazzi este martes.

¿Corresponde que una bancada le exija a un presidente el anuncio de un veto a un artículo para votar una ley? "No me parece bien. Creo que la República funciona con separación de poderes. El presidente va a opinar después de que tenga la ley. No me gustó lo que hicieron los diputados colorados. No se discutió en la interna, fue una cuestión la bancada, es una opinión personal que son libres de hacer", respondió.

Viera reclamó que el Parlamento "haga lo que bien entienda y luego el presidente analizará". "No puede estar anunciando, se puede tomar como una amenaza que si aprueban tal cosa la va a vetar. No me parece que haya puesto al presidente en una buena situación", enfatizó.

El artículo en cuestión -que fue propuesto por Cabildo Abierto durante el tratamiento en el Senado- reza que todos los medios de comunicación tienen el deber de "brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos".

El expresidente Julio María Sanguinetti, principal impulsor de la candidatura de Viera, no coincidió con el precandidato. "En el terreno político se puede decir lo que se quiera. Son debates que se instrumentan en el Parlamento. No tienen otra dimensión que eso. Es el juego natural de la democracia: uno pide, otro niega, otro transa, es la vida natural de la democracia", dijo este miércoles.