Vuelta de espectáculos dependerá de "evolución general" de la pandemia y no de resultados de piloto, dijo Da Silveira

El ministro de Educación y Cultura pidió no "magnificar" el evento: "Lo importante es tener herramientas probadas para cuando llegue el momento en que se puedan utilizar".

Serán 120 personas las que, mediante invitación, podrán asistir el próximo sábado a un espectáculo en la sala Hugo Balzo del Sodre que funcionará como la primera prueba piloto del llamado "Pase responsable".

Los invitados serán miembros de las comisiones de Salud del Senado y de Diputados, autoridades del Ministerio de Salud Público (MSP), de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), entre otros. Según explicó el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, deberán llegar 45 minutos antes de lo pautado para la función para someterse a un test de antígenos, para lo que habrá dispuestos varios boxes en el lugar.

Da Silveira dijo que no hay "que magnificar" el evento. Es "una prueba", sentenció. "Lo importante es tener herramientas y herramientas probadas para cuando llegue el momento en que se puedan utilizar", dijo el ministro. En este sentido apuntó que la vuelta de los espectáculos dependerá de la "evolución general" de la pandemia, y no de los resultados que pueda tener el piloto. "Es importante que no se generen expectativas de que es cuestión de día que empecemos a usar esto", sentenció.

Nicolás Martinellí fue quien anunció a través de sus redes sociales que se llevará a cabo este evento. En charla con Telemundo, el asesor del presidente aseguró que la prueba se lleva adelante porque el gobierno quiere "ver fortalezas y debilidades" del sistema, que ha tenido buenos resultados en el mundo. Esperan en los próximos días hacer otros pilotos con otro tipo de actividades, como un casamiento, un concierto al aire libre y un espectáculo deportivo, para evaluar también otros tipos de actividades que también han sido duramente golpeadas por la pandemia.

Martinelli señaló que es una herramienta que se puede ir moldeando según las necesidades y que por eso se pondrá a disposición del Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias. Pero "puede ser usada o no", sentenció. La principal intención, expresó, es que "el día de mañana nos lleve a abrir la mayor cantidad de actividades posibles con el menor riesgo".