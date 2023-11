Xi Jinping y Lacalle Pou anunciaron una "asociación estratégica integral" entre China y Uruguay

"Deseo trabajar con el presidente Lacalle Pou para continuar la amistosa relación entre ambos países", dijo el mandatario chino durante la visita del presidente uruguayo.

En el marco de su tercera jornada en China, el presidente Luis Lacalle Pou y la comitiva del gobierno uruguayo se reunieron este miércoles con el mandatario chino, Xi Jinping.

“Estoy feliz de reunirme con el presidente Lacalle Pou. El 2023 es un año especial para la historia de las relaciones entre China y Uruguay. Es el 35 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países”, dijo el primer mandatario chino en el inicio de la reunión de este miércoles.

En el encuentro, Xi Jinping destacó también que este 2023 se cumplen 30 años de la visita a China del padre del actual mandatario uruguayo, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

Pero enfocado en el presente, el presidente chino consideró que la visita de Lacalle Pou a China “tiene un gran significado”. “La nación china y la uruguaya abogan por el espíritu de unidad y fraternidad. Durante 35 años de relaciones, de países que son distintos y han vivido circunstancias distintas, China y Uruguay siempre pusieron por encima el respeto mutuo para una relación de ganar-ganar”, dijo.

On the afternoon of November 22, #China 🇨🇳President #XiJinping held talks at the Great Hall of the People with President #Lacalle of #Uruguay 🇺🇾, who was in China for a state visit. #World 🌏🌎🌍 pic.twitter.com/2SvddHLocm

— long chen 陈 龙🐲🇨🇳🐲 (@HongLong_Chen) November 22, 2023