"Ya no hay lugar para mirar para el costado y andar esquivando una posición", dijo Delgado tras confirmarse que habrá plebiscito

La fórmula del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, se reunieron esta tarde con la presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio. Tras salir del encuentro el candidato del PN se refirió al anuncio de que se llegó a las firmas para el plebiscito de la seguridad social y dijo que este miércoles es "un día especial".

"Acaban de ratificar las firmas que impulsó el Pit-Cnt y gran parte del Frente Amplio para derribar el sistema de seguridad social", lamentó, y advirtió que en caso de que se apruebe el plebiscito provocará el "colapso económico inmediato para el Uruguay".

"Este Partido Nacional va a hacer campaña en contra de este plebiscito que es un riesgo nacional", anunció. "Nos va a generar incertidumbre sobre la posibilidad de jubilarnos y garantizar nuestras jubilaciones en el futuro", agregó.

Para Delgado, hoy empieza "otra etapa porque ahora ya no hay excusas", teniendo en cuenta que ya las firmas se juntaron. "Nosotros ya teníamos posición antes de este plebiscito irresponsable y peligroso", recordó.

"Ya no hay lugar para la especulación y mirar para el costado, andar esquivando una posición. Los candidatos a presidentes, los partidos políticos serios y que aspiramos a gobernar, tenemos una posición clara y definida a favor del ahorro de los uruguayos y de seguir manteniendo este sistema", recalcó.

Teniendo en cuenta esto, adelantó que este jueves los partidos de la coalición de gobierno, en concreto, sus candidatos a presidentes, firmarán un documento en rechazo de este plebiscito.

¿Qué sucedería si él es electo presidente y se aprueba el plebiscito? "Aspiro que el sentido común se imponga y que la mayoría de la gente apueste a la certeza, a la estabilidad del sistema económico porque si no esto implica seguramente tener que subir varios puntos de IVA y varias cosas más porque el Uruguay se desfinancia", respondió.

Por último, dijo que no sabe cuál será la estrategia del presidente Luis Lacalle Pou, pero aclaró que el mandatario no tiene ningún impedimento para defender la posición de que el sistema previsional se mantenga. "No viola ninguna norma constitucional", cerró.