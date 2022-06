"Yo di la orden de que no entre", dijo García sobre el avión retenido en Buenos Aires que intentó aterrizar en Montevideo

"No había una solicitud desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó el ingreso al espacio aéreo", aseguró.

Un avión venezolano-iraní que fue retenido en Buenos Aires la semana pasada intentó sin éxito aterrizar el miércoles pasado en Montevideo. Autoridades argentinas secuestraron los pasaportes de doce venezolanos y cinco iraníes que iban a bordo de la aeronave, informó diario El Observador.

Consultado por Telemundo, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que decidieron no autorizar el ingreso al espacio aéreo del avión por una información que brindó el Ministerio del Interior.

"Yo di la orden de que no entre", aseguró García. "Cuando recibí la información de Heber, no había una solicitud desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó el ingreso al espacio aéreo y significó que volviera al aeropuerto de Buenos Aires", señaló.

"Como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa el responsable soy yo de tomar la decisión, asumí la responsabilidad", afirmó. el ministro.

A su vez, indicó que el avión está demorado hace unos días en Argentina y confirmó que dentro del avión había iraníes y venezolanos.