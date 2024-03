"Yo voy a competir para ganar, estoy convencida de lo que estoy haciendo", dijo Cosse de cara a las elecciones internas

La intendenta pidió licencia sin goce de sueldo del próximo 4 de marzo al 8 de julio.

"Yo voy a competir para ganar, estoy convencida de lo que estoy haciendo", dijo este viernes la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse en relación a las elecciones internas. Añadió que por eso se tomó "tiempo" para tomar la decisión de presentarse como precandidata.

"Yo lo he dicho siempre y lo he hecho siempre. He respaldado mis palabras con acciones. Yo voy a estar donde los frenteamplistas definan que yo tengo que estar", aseguró la intendenta. "No tengo ningún problema si perdiera las elecciones internas y saliera segunda en acompañar a quien gane, absolutamente ningún problema", agregó.

La jefa comunal pidió licencia sin goce de sueldo del próximo 4 de marzo al 8 de julio. "En realidad podría haberla pedido hasta el 30 de junio y desde el punto de vista administrativo se decidió tomar un par de días más para que pueda descansar un poco", explicó.