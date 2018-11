Ademu Artigas: “Nosotros no cuestionamos el accionar de la Justicia, lo que hacemos es defender la integridad de la compañera”

Maestros de Artigas paran en defensa de la directora que fue formalizada por maltratar y abusar sexualmente de ocho niños.

Los maestros de la ciudad de Artigas paran este jueves en respaldo a la directora de la Escuela 384 de Montevideo, formalizada por presunto abuso y maltrato de niños. Los docentes de Artigas afirman que la mujer aún es inocente hasta que se dictamine lo contrario en un juicio.

La directora formalizada en Montevideo es de Artigas y trabajó durante muchos años en escuelas de Pintadito y Bella Unión. En asamblea los maestros de Artigas resolvieron parar y movilizarse en apoyo a la docente que espera el juicio en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Fabiana Clara de Ademu Artogas sostuvo:

Para nosotros ella aún no es culpable, en los medios y en las redes se habla de una maestra abusadora, de niños abusados. Entendemos que no se puede hablar así porque aún no ha sido juzgada. Nosotros no cuestionamos el accionar de la Justicia, lo que hacemos es defender la integridad de la compañera.